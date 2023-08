BLOG Fandi mámám: Příprava na začátek školního roku

Já jsem se naučila nakupovat školní pomůcky již v květnu, nejdéle v červnu, protože je to vše podstatně levnější. To vřele doporučuji. Ne všechny školy ale dávají žákům seznam věcí pro příští rok nebo mají seznam pro každou třídu uveřejněný na stránkách školy. Některé školy to praktikují tak, že každý žák na začátku školního roku přinese určitou částku a škola potřebné věci nakoupí sama. Oba uvedené příklady se týkají mých dcer. Nemám ráda nákupy na poslední chvíli, jsou to nervy a vše je příliš drahé.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Oblečení je také nezbytné. Není žádnou ostudou obejít pár second handů. Chvíli to trvá, ale určitě se dá vybrat a nakoupit levněji než v obchodech. Využívám i jiné levné prodejny. Mám dcery v adolescentním věku. Naučily se využívat i možností různých nákupních aplikací, kde mohou prodávat své malé a nepotřebné věci a zároveň za pár korun nakoupit něco pro sebe. Je úžasné, pokud máte možnost "dědit" po jiných dětech. Maminky se nepotřebných věcí rády zbaví zadarmo nebo za minimální poplatek. A to je přesně to, co potřebujeme.

Kdo si může v průběhu roku odkládat nějaké ty drobné, na konci prázdnin to určitě ocení. Ne všem se to ale podaří, výdaje během roku jsou velké a mnoho z nás žije z měsíce na měsíc.

Milí rodiče, přeji nám všem, abychom všechny poprázdninové finanční útrapy zvládli s graciézností a šarmem (ono nám totiž stejně nic jiného nezbyde), ať je vstup potomků do školy co nejpohodovější a my ať máme co nejméně nervů.

A jeden skvělý tip na závěr! Vyzkoušejte naši aplikaci FandiMat, která materiálně pomáhá všem lidem v nouzi. Můžete v ní nabídnout i poptat materiální pomoc, tedy i vybavení do školy, sportovní vybavení, oblečení a další potřebné věci. Podívejte se na www.fandimat.cz nebo je FandiMat i zdarma ke stažení jako aplikace na mobilu.

Škole zdar!

Autor: Lucie Martinková