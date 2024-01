BLOG Fandi mámám: Práce a mateřství – na co všechno jako maminky máte nárok?

Pracovní pohovor bývá prvním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se vás nesmí při pohovoru zeptat na cokoli, co se netýká samotného uzavření smlouvy, jako např. na otázky ohledně toho, kdy plánujete jít na "mateřskou" nebo zda máte děti a "kolik už jim je". Obdobné platí i za trvání pracovního poměru.

Poté, co už jste byla přijata do práce, je nutné si dát pozor na dodržování pracovní doby. Máte však vždy nárok na přestávky v práci, na dovolenou a při překážkách v práci, kterými jsou např. nemoc, návštěva lékaře nebo ošetřování nebo doprovod dítěte, i na uvolnění z práce (náhrada mzdy vám však náleží jen u vybraných překážek).

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!