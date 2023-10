BLOG Fandi mámám: Postavit se na vlastní nohy

Díky pomoci dárců jsme Katce a jejím dětem mohli ve Fandi mámám splnit všechna její přání - od potravin přes výtvarné potřeby pro děti až po pračku se sušičkou.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Katka s námi ve Fandi mámám, i ve své složité životní situaci, začala pomáhat ostatním maminkám, které zůstaly na své děti samy. V současnosti je vedena na úřadu práce, alimenty na děti nedostává, ale využívá náhradní výživné. Aktuálně, od nástupu dcerky do školky, si hledá vhodné zaměstnání. Současně studuje, učí se programovat a ráda by svoji ekonomickou situaci změnila: "Studuji programování, baví mě IT technologie a ráda bych pracovala pro Fandi mámám, kde bych chtěla pomáhat s technickými věcmi, jako je správa webu, nebo s aplikací materiální pomoci FandiMat. Mohla bych tak konečně finančně zajistit sebe a své děti a přitom dělat práci, která dává smysl a pomáhá ostatním single maminkám v podobných životních situacích."

My ve Fandi mámám bychom v tom Katku rádi podpořili a chceme jí v našem projektu nabídnout práci. Díky tomu by Katka mohla dlouhodobě finančně zajistit sebe a své děti a postavit se tak říkajíc na vlastní nohy. Přidala by se tak k dalším samoživitelkám, které ve Fandi mámám zaměstnáváme.

Maminky samoživitelky, podle našeho dotazníkového šetření, by nejvíce přivítaly flexibilní pracovní dobu nebo zkrácený úvazek. Nejčastějším důvodem nezaměstnanosti, který uvádí, je péče o malé předškolkové děti bez možnosti hlídání nebo zdravotní omezení svoje nebo dětí.

Ve Fandi mámám mohou samoživitelky pracovat z domova, dle svých časových možností a na různé typy úvazků.

Pokud chcete podpořit naši vizi o zaměstnávání samoživitelek v projektu, který samoživitelkám pomáhá materiálně, podpořte nás od 18. 10. do 14. 11. 2023, až půjdete na nákup do drogerie Rossmann. Je to jednoduché! Stačí hlasovat v charitativní kampani "Kde srdce pomáhá" pro Fandi mámám a svými body z věrnostního programu podpořit maminku Katku i další maminky samoživitelky z naší organizace.

Více najdete na www.fandimamam.cz

Děkujeme, že fandíte s námi!