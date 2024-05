BLOG Fandi mámám: Poděkujte všem maminkám

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Když se zamyslím nad současnou složitou a hektickou dobou, nejsem si jistá, zda si lidé uvědomují, za co všechno matkám vděčíme, za co bychom jim měli poděkovat a co bychom jim jednou měli oplatit. Uznávám, že jsou matky, které nemají potřebu dětem nijak zvlášť pomáhat a starat se o ně. Ale o těch se vůbec nehodlám zmiňovat.

Chci se zamyslet nad problémy nás, maminek samoživitelek. Nemáme to vůbec jednoduché. Často se nám nedostává finančních prostředků na úplně běžné věci a potřeby. Přesto to nějak zvládnout musíme. A zvládáme. Nebojme se požádat o pomoc Potravinovou banku, sama s tím mám zkušenost a jsem šťastná, že mi je tato pomoc umožněna. Získat nějaký příspěvek od státu je poněkud složitější a náročnější záležitost. Ale s vůlí a trpělivostí může i to pomoci.

Já sama jsem v této době po velmi těžké a život ohrožující nemoci již 4. měsíc v pracovní neschopnosti. Hrůza! Jenže se nikdo neptá na to, jak zaplatím nájem a další nutné věci ke slušnému přežití. A zase jsme u toho - maminka😊. Já mám to velké štěstí, že moje maminka mě nikdy nenechá padnout až na dno, vždy stojí při mně a pomáhá, jak je v jejích silách. Takže všechny platby a nákupy společně zvládáme. Vím, že jí to jednou všechno oplatím, péčí a láskou.

Ne všichni máme takovou podporu, jako mám já. Ale pojďme se ke svým dětem chovat a vychovávat je k lásce a úctě ke svým matkám, babičkám, ale i k tatínkům a dědečkům, starajícím se o nás. Pokud se nám to bude dařit, věřím, že to naše milované ratolesti v budoucnu ocení.

Zároveň můžete udělat radost i maminkám z projektu Fandi mámám, které se přihlásily a sepsaly svá přání. Aktuální příběhy maminek najdete zde: Příběhy maminek

Autor: Lucie Martinková