BLOG Fandi mámám: Odchod partnera a exekuce? Nikdy není pozdě na šťastný konec!

"Nejprve jsem byla vdaná za muže, který hodně pil a hrál hazardní hry. Dostal nás do velkých dluhů. V období, kdy jsem se s ním rozváděla, jsem potkala otce svého syna. Chvíli mi trvalo, než jsem mu začala věřit, byl mladší než já, ale zkusila jsem to s ním. Pak se nám narodil Tomášek. V den Tomáškových prvních narozenin mi zemřel otec a týden po jeho pohřbu nás partner opustil se slovy, že ho to nebaví. Tomík otce sedm let neviděl."

Nebát se říct si o pomoc

Věrka po odchodu partnera prožívala hodně těžké chvíle a řešila především finanční situaci. "Několik dní po odchodu partnera jsem syna vozila do Klokánku na odpoledne, abych se mohla přestěhovat do menšího, levnějšího bytu. Naštěstí tam pracovala kamarádka, ale bylo to těžké," vypráví.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jak Věrka sama říká, dárci z projektu Fandi mámám jí bez nadsázky pomohli přežít krušné období: "Díky nim a jejich pomoci jsem se mohla soustředit na svou aktuální situaci a řešit ji. Týkalo se to práce, bydlení a bohužel i exekucí. Ty se mi podařilo vyřešit teprve nedávno vstupem do insolvence."

A byla svatba…

Bohužel ne všechny příběhy maminek z našeho projektu mají tak šťastný konec jako ten Věrčin.

"Aniž bych chtěla, potkala jsem nového přítele, který nás oba hodně podržel a nasměroval mě správným směrem. Dokonce jsem byla i schopná začít sama pomáhat ve Fandi mámám, za což jsem neskutečně vděčná. Můj, náš příběh je ve finále šťastný… Z přítele se stal manžel, mám úžasnou práci a máme společné nové "doma". Společně jsme už zažili i horší časy, kdy jsme v našem novém domově měli požár, zemřel mi milovaný pejsek. Ale jak se říká: všechno zlé je pro něco dobré."

Věrka má náš obdiv, jak se se svou situací dokázala vypořádat, a moc jí děkujeme za to, že se o svůj příběh i jeho šťastný konec s námi podělila. A vážíme si toho, že byla součástí týmu Fandi mámám jako krajská delegátka, kdy určitou dobu pomáhala jiným maminkám samoživitelkám zapojit se do našeho projektu.

Pokud jste samoživitelkou a potřebujete pomoc, podívejte se na náš rozcestník pomoci Fandi mámám nebo se přihlaste do našeho projektu.

Více najdete na našich stránkách www.fandimamam.cz.

A nezapomeňte, nejste na to samy, fandíme vám a spolu s námi i naši dárci!

Autorky:

příběh: Věra - maminka a dobrovolnice z projektu Fandi mámám

zpracování příběhu: Markéta Edlmanová - dobrovolnice Fandi mámám