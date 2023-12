BLOG Fandi mámám: Nový rok – nový začátek

Byly ale časy, kdy pro mě předvánoční a vánoční období bylo časem strachu, vůbec jsem se na svátky netěšila. Bylo to v době, kdy jsem ještě žila s dětmi v naprosto nepovedeném a ze strany manžela těžce agresivním prostředí. On se choval v podobném duchu celý rok - ponižování, nadávky, sledování, zákazy, příkazy, a i ta rána padla. Jenže Vánoce by měly být obdobím míru a porozumění. To ovšem v životě s agresorem není možné, ať jsou, nebo nejsou Vánoce. A u všeho toho zlého byly mé dcery. Sice se moc těšily, ale oči jim nezářily, byly smutné. Věděla jsem, že musím něco udělat, aby se náš život změnil.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Blížil se konec roku a já jsem měla na Silvestra noční službu v nemocnici. Protože mi můj muž zakázal jakýkoli styk s mými rodiči, domluvila jsem se s mamkou, že za mnou na Silvestra přijede do práce. Bydlela jsem daleko od rodičů, takže cesta pro mamku byla dlouhá. Bylo to ohromné, když jsem ji uviděla na nádraží. V práci, když jsem uložila pacienty ke spánku, jsme si dlouho povídaly. Byla u toho i kolegyně, která mamce mimo jiného řekla, že mi musí pomoct, že je to u mě doma opravdu hrozné. A tak jsme vymyslely plán, jak se z té hrůzy dostat.

Nebylo to předsevzetí do nového roku, bylo to rozhodnutí! O tom, co jsme vymyslely a jak jsme uskutečnily útěk, vám napíšu příště.

Moji milí rodiče, předsevzetí jsou krásná, pokud víte, že je dokážete splnit. Ale udělat to správné rozhodnutí, když již opravdu víte, co chcete a co je nutné, to je to, co vás povznese a dá vám sílu to uskutečnit. Přeji všem, aby vaše rozhodnutí byla vždy ta správná a abyste se z nich mohli jen radovat.

A pokud byste na Vánoce chtěli pomoci právě maminkám samoživitelkám a jejich dětem, můžete přihodit nějakou tu korunu na naši sbírku na Doniu, ze které jim pořídíme konkrétní materiální pomoc. Nebo se přidejte na FandiMat a splňte některé z vánočních přání hlavně dětí samoživitelek a pomozte nám na Vánoce rozzářit dětské oči.

Autor: Lucie Martinková