BLOG Fandi mámám: Někdy to bez pomoci nejde!

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Za šest let fungování projektu Fandi mámám, víme, že samoživitelky, které se přihlásí do projektu a my spolu s dárci jim materiálně pomůžeme a podpoříme je v jejich složité životní situaci, získají díky této podpoře zpátky svoje sebevědomí, sílu jít dál a vidět i to pomyslné světlo na konci tunelu.

Často se nám poté, co se maminkám samoživitelkám dostane podpory, a to nejen té materiální, ale i psychické, ať už jsou to slova povzbuzení od našich delegátek, dárců, nebo že je někdo vezme na kávu, přijede za nimi osobně, svěřují, že právě tuhle podporu potřebovaly.

Udělat ten první krok a říci si o pomoc, je někdy to úplně nejtěžší. A my víme, že je to tak často i v jiných organizacích, nejen v té naší. Za tu dobu, kdy se pohybujeme s Petrou Květovou Pšeničnou ve světě nezisku, jsme častokrát vystoupily z naší osobní bubliny a zjistily jsme, že realita toho, jak neziskové organizace pomáhají a jak fungují nebo s čím se samy potýkají, je trochu jiná, než jak může člověk zvenku soudit nebo předpokládat.

To bylo také jedním ze spouštěčů toho, proč jsme se rozhodly rozjet nový podcast DOBRO SKLADEM. Podcast, který by ukázal veřejnosti nejen jakými tématy se neziskovky zabývají, komu a jak pomáhají, ale také umožnil se podívat více do hloubky na to, jak fungují vztahy mezi těmi, kteří pomáhají a kteří si pomáhat nechávají.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se můžete stát dobrým andělem, proč není dobré používat slovo epileptik, jak by se mělo změnit české školství, co prožívají rodiče předčasně narozených dětí nebo dětí s autismem a o dalších tématech, která se týkají často každého z nás, poslechněte si některý díl našeho podcastu DOBRO SKLADEM!

Poslechnout si ho můžete na https://talk.youradio.cz/porady/dobro-skladem nebo na kterékoliv podcastové platformě.

Sledovat nás můžete také na Instagramu @dobroskladem

A pokud se vám náš podcast líbí, budeme rády, když nám pošlete hlas do www.podcastroku.cz

Díky, že fandíte s námi tam, kde je třeba!

Žaneta Slámová (spoluzakladatelka Fandi mámám)