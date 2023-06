BLOG Fandi mámám: Jak skloubit práci a péči o děti o prázdninách?

Jsou-li děti ve školkovém věku, je možné je umístit do školky. Každá městská část v Praze, ale i v jiných městech na svých webových stránkách informuje o prázdninovém provozu svých školek. Školky se střídají.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

U dětí školního věku je tato situace poněkud složitější. Každému vždy zůstane nějaká část prázdnin, kdy by dítě mohlo být "bezprizorní". Je nutné začít se o program dětí zajímat s velkým předstihem, protože termíny bývají rychle zaplněné. Existuje mnoho letních aktivit pro děti každého věku. Mám zkušenosti s týdenními tábory. Pořádá je každý městský úřad, městská část, ale i různé organizace zabývající se dětskými aktivitami. Ve většině případů se nejedná o levné záležitosti, ale jsou i takové, které pořádají různé příspěvkové organizace a jsou finančně dostupné. Opravdu důležité je ale začít hledat včas. Stráví se tím sice dost času, ovšem vyplatí se to.

U mých dětí (15 a 12 let) to řeším i tak, že se mnou nebo s babičkou jdou do práce na tzv. brigádu a tam nám pomohou s činnostmi, na které není během roku moc času (skartace starých dokumentů, nadepisování obálek apod.). Dostanou za to od nás nějakou tu korunu a jsou spokojené.

Maminky a tatínkové, přeji vám krásné a klidné letní volno s mnoha úžasnými zážitky, bez nemocí a úrazů vašich i našich milovaných potomků.

Pokud nevíte, kam s dětmi o prázdninách, nebo jste se ocitli v jiné obtížné

životní situaci, podívejte se na náš ROZCESTNÍK POMOCI

www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/.

Najdete v něm odkazy na organizace, instituce nebo projekty, které umí

pomoci v různých životních situacích, jimiž často maminky samoživitelky

procházejí.

Krásné prázdniny

Autor: Lucie Martinková