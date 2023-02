BLOG Fandi mámám: Jak jsem se učila lyžovat

S lyžemi jsem se ale potkala poměrně brzo. Musela jsem být ještě maličká. Dostala jsem pod stromek žluté plastové lyžičky s nějakým obrázkem. Přichytávaly se na boty řemínkem. Mám mlhavou vzpomínku, že mi mamka ty lyžičky připevnila na boty a pak jsme na chodníku u nás za panelákem lyžovaly. Jak mi to šlo, to už nevím. Hádám, že když mě mamka táhla, tak to bylo v pohodě. Tím to na dlouhou dobu skončilo. Druhý náraz o lyže nastal v sedmé třídě. Přesně tak, "povinný" lyžák se školou. Půjčila jsem si sjezdovky, boty na ně, běžky, boty na běžky a vyrazili jsme autobusem kamsi na Šumavu. Sněhu tam moc nebylo. První lyžovací den se vytvořila tři družstva podle výkonnosti. První ti, co lyžovat uměli výborně. Druhé družstvo těch, co to jakž takž zvládali. Třetí družstvo jsem tvořila já. Sama. Pod vedením zdravotnice.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Ze sjezdování na lyžáku vzpomínky naštěstí nemám. Naopak zprostředkovanou vzpomínku mám z běžek. Některý z posledních dnů jsme měli závod. Měli jsme sami na běžkách obejít jakýsi okruh. Ztratila jsem tam bílou čepici. A když jsem se doplácala do cíle, tak jsem se dozvěděla, že po mém startu si tělocvikář začal rvát sporý vlasový porost a zoufale křičet něco ve smyslu: "Že já v*l ji tam pouštěl, vona se mi tam zabije!" … Nezabila. Když se mělo jet na lyžák na střední škole, tak jsem naštěstí byla po mononukleóze, takže jsem nemusela. Pak jsem na lyžích stála asi v 19 letech. No, stála a dost padala. I z pomy. Před zraky člověka, na kterém mi hodně záleželo. Jeho to naštěstí neodradilo. 😊 Ani když jsem padala z běžek. A to jsem si řekla, že už lyžovat nebudu. Nikdy. A nikdy neříkej nikdy. Takže lyžuju. Dost mizerně. Naučil mě to instruktor. Moc nepadám. A moje drahé dítě mi říká: "Mami, já se trochu bojím, že spadneš, tak radši jezdím pomalu, abys na to nebyla sama." Takže se sice bojím, ale vím, že na ten strach rozhodně nejsem sama.

Každý z nás má v životě vzpomínky na dětství, ať už jsou to lyže, plavání, výlety, hraní si na hřišti, kamarádi. Tyhle vzpomínky jsou důležité a my ve Fandi mámám se snažíme pomáhat materiálně nejen maminkám samoživitelkám, ale právě i jejich dětem.

A to, že dostanou lyže, kolo, nebo třeba i tablet, jim vytvoří jednu takovou veselou vzpomínku z dětství, která jim ještě v dospělosti vykouzlí úsměv na tváři.

Pokud chcete fandit s námi, podívejte se do aktuálních přání maminek samoživitelek a jejich dětí, které najdete na našich webových stránkách https://www.fandimamam.cz/aktualne-shanime/.

Díky, že fandíte s námi.

