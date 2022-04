BLOG Fandi mámám: Hurá, blíží se Velikonoce!

Blíží se nám velikonoční svátky a tím pádem i velikonoční prázdniny. V mnoha školách děti mají ředitelské volno třeba už od pondělí nebo úterý. Jak to ale snášíme my dospělí? Musíme si zařizovat složitě volna, shánět babičky, dědečky, tety, sousedy… Měli bychom si říct STOP, jsou to svátky a ty bychom měli prožívat v klidu. Je to sice komplikované, ale zvládneme to jako každý rok.

Jak to dělají třeba samoživitelky, samoživitelé, kteří nemají tu pevnou, rodinnou základnu, kde se dovolají pomoci? Je to neskutečně těžké, v práci musíme chtít volno, o to volno se žádá se strachem, že o práci přijdeme, atd. Na volno přece máme nárok. Já jsem to letos vyřešila celotýdenní dovolenou. Tělo si potřebuje odpočinout a děti nebudou doma samy.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Když už si tu dovolenou vezmeme, tak máme v hlavě akorát plánování programu. Výlety, akce… Ale co je nejdůležitější? Upéct beránka, zajíce, králíka, mazance… Prostě cokoliv. Jestli jste tak šikovní jako já, budete mít beránka minimálně bez hlavy, zajíce bez uší a mazance? O tom je snad škoda mluvit. Já mám mazance buď totálně nevykynuté, nebo popraskané po celé délce, šířce, div nejsou rozpůlené. V tu chvíli už nezbývá nic jiného než se začít smát, pláč nepomůže a smích prodlouží život. Naštěstí mě děti ujistí, že takové mazance jsou nejlepší, beránek je originální a doplní to slovy: "Maminko, stejně to neumíš ozdobit." Zkrátka a dobře, na pečení jsem antitalent, ale i tak si to užívám a i letos se moc těším.

Následuje nedělní barvení vajíček, kdy jich musíme mít ale minimálně 20, i přes to, že k nám koledníci nechodí. V tuhle dobu už není problém sehnat bílá vajíčka, o to víc budou barevná. Já mám ale spíš problém sehnat obyčejné barvy. Samozřejmě to totiž nechávám na poslední chvíli. Tak se podělím alespoň o zážitek z loňských Velikonoc, kdy jsem barvy nesehnala. Vyzkoušela jsem barvení ve slupkách od cibule, v červené řepě, kurkumě… Všichni to mají tak krásné, ale já, i kdybych ty vajíčka vařila hodinu, pořád budou tak nějak divně barevná a špinavá. Proto jsem tentokrát připravená, barvy mám nakoupené, obvazy přichystané, takže letos budou vajíčka "kytičková". Venku začíná vše kvést, natrhám pampelišku, zlatý déšť, lístečky… Ty potom obvazem přivážu k vajíčku a do barev je ponořím obvázané. Konečně bude vše krásné.

Letošní Velikonoce bychom si měli všichni užít, vypustit všechno to ošklivé, co se děje kolem nás, a užívat si klidu a pohody s rodinou. A že se něco nepodaří? Však je to jedno, je to vaše a je to jediný originál.

Přeji všem klidné svátky a našim maminkám v projektu zvlášť.

Chcete-li nějakou z našich maminek podpořit, udělat jí velikonoční překvapení, tak neváhejte a prolistujte si stránky www.fandimamam.cz