BLOG Fandi mámám: Co nám přináší do života očekávání?

Prožívání našeho očekávání opravdu záleží na nás. Na tom, jak jsme vnitřně naladění, jak zvládáme situaci, jak moc podléháme minulým zkušenostem, nakolik jsme otevření riziku atd. Znáte to, když dva dělají totéž, není to totéž. Protože každý do díla vkládá kus sebe. Na jednu jedinou situaci vždy existuje několik úhlů pohledu. Každý to zkrátka vidíme trochu jinak. Zatímco pro někoho očekávání v daný okamžik znamená nekonečné utrpení, jinému přináší neskutečnou radost.

To, jak zvládáme očekávání, pro nás může být zkouškou. Výsledek nám ukáže, jestli naše očekávání bylo reálné. Jestli jsme sami sebe nebo druhé nepřecenili, jestli jsme se neupínali k falešným představám, ke vzdušným zámkům, a poté se nám svět nezhroutil jako domeček z karet. Teprve realita odhalí skutečnost. Musíme projít zkouškou. Pokud se očekávání v dobré obrátí, prožíváme radost, nadšení. Pokud se nenaplní, zažíváme smutek, zklamání. Obojí patří k životu.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jakákoliv změna s sebou přirozeně přináší očekávání. Někteří z nás vnímají změny jako výzvy a ihned se vrhají do akce. Jiní, mezi něž patřím i já, změny ve svém životě příliš rádi nemají. Ne že bych žila v ubíjejícím stereotypu, ale potřebuji čas, abych nové vstřebala a promyslela. A k čemu vlastně upínáme svá očekávání? Nejčastěji k našim dětem, partnerům, rodičům, přátelům, máme určitá očekávání ke svému zaměstnání a zaměstnavateli, ale očekáváme také něco sami od sebe a od nás zase očekávají něco druzí. A pak všichni dohromady očekáváme něco od života. Máme představy, kterým věříme a které toužíme naplnit. Stává se ale, že někdy naše očekávání z nejrůznějších důvodů - ze strachu, v zamilovanosti, při nejistotě - kopírují očekávání druhých. Očekáváme pomoc, pochopení a podporu, a přitom se setkáváme s nepochopením a odmítáním. Očekáváme ocenění, obětování, ochranu, důvěru a respekt, a přitom se nám dostává nedůvěry a žijeme v ohrožení. Očekávání může být jak zdrojem motivace, tak zdrojem frustrace. Proto je tolik důležitý čas pro vzájemné sdílení našich očekávání.

Milí rodiče samoživitelé, ve Fandi mámám vám poskytneme čas a prostor pro otevřené sdílení v obtížných situacích a pokusíme se přispět konkrétní pomocí k naplnění vašich očekávání tak, abyste v budoucnu zažívali více pocitů naplnění než selhání.

Rychlou pomoc najdete v našem Rozcestníku pomoci https://www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/

Najdete tam rady pro životní situace, ve kterých se často samoživitelé ocitají. Poradenský rozcestník Fandi mámám nabízí odpovědi na časté otázky - po rozkliknutí se vám zobrazí možnosti, kam se obrátit s žádostí o radu nebo o pomoc ve vašem kraji.

Autorka: Martina Macková

Dobrovolnice Fandi mámám