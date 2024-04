BLOG Fandi mámám: Co je to luxus?

K této otázce mne vedly některé komentáře u příspěvků maminek, přihlášených do projektu Fandi mámám. Maminek, které si mohou sestavit seznam svých pěti přání a ta jim následně dárci plní a věci pořizují, a to jak nové, tak i použité.

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

A pro každého z nás je LUXUS něco jiného.

Maminka z projektu si přeje sušičku prádla. Třeba proto, že žije v nevyhovujícím bytě, kde se rychle tvoří plísně, ale jiné bydlení si momentálně dovolit nemůže. Děti mají alergie nebo jsou tam jiné zdravotní důvody.

Další maminka si přeje PlayStation pro své děti. Pro děti, které PS znají jen z vyprávění od spolužáků a ještě se jim někteří vysmívají, že jsou chudí, protože si ho nemohou koupit. Maminka by si zároveň tak ráda na chvilku odpočinula, kdyby se děti u PS zabavily.

A pak tu máme rodinu, která se zbavuje sušičky, protože si pořizuje novou, a ráda by ji věnovala. Rodinu, kde už děti PS omrzel nebo z něj vyrostly a taky by ho rádi někomu věnovali. Nebo se jednoduše zbaví nevhodného dárku a pošlou ho dál dělat radost někomu dalšímu.

Není skvělé, když se tyhle příběhy propojí, jedni se věcí zbaví a druzí je využijí? Nicméně máme i dárce, kteří rádi koupí věc novou. Protože prostě chtějí a mají tu možnost.

Neposuzujme proto, prosím, co a proč je pro druhého důležité. Neposuzujme podle sebe, každý jsme jiný a to, že někdo situaci zvládne tzv. levou zadní a bez vymožeností, neznamená, že to tak musí mít i ostatní. Zkusme se vžít do cizí situace, začíst se do příběhu, a pokud nechceme sami pomoci, neubližujme slovy. Nevíme, v jakém rozpoložení je ten, kdo si naše slova přečte.

My ve Fandi mámám totiž máme heslo "Nesoudíme, pomáháme!"

Také máte doma věci, které již nevyužijete? Zaregistrujte se do naší aplikace materiální pomoci Fandimat a nabídněte je těm, kteří to potřebují.