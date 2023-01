BLOG Fandi mámám: 49 příběhů maminek

Maminka Hana žije sama se synem Honzíkem, se kterým se na chvíli ocitla i v azylovém domě, a to kvůli komplikovanému vztahu s partnerem: "S otcem Honzíka nás seznámil společný kamarád. Ze začátku bylo vše zalité sluncem a Honzík byl počatý z velké lásky. Bohužel měl přítel v minulosti problém s alkoholem a drogami a před dvěma lety se znovu napil. Pití se stupňovalo, přidala se agresivita, psychické ponižování a fyzické násilí. Třikrát jsem od něj kvůli tomu odešla, poprvé na týden k rodičům. Začal slibovat, že se změní, já mu uvěřila a vrátila se. Podruhé jsem se synem utekla do azylového domu a znovu mu uvěřila a vrátila se. Vše se opakovalo a vygradovalo v září 2021 - expřítel začal i fetovat, a to už jsem utekla k jeho sestře a našla si pronájem, kde jsem se synem doteď," popisuje Hana svoji situaci.

Hanka je jednou z maminek, které jsme v loňském roce v organizaci Fandi mámám pomáhali, a stejně jako Haně, i dalším maminkám samoživitelkám zajistili materiální pomoc na základě jejich konkrétních přání.

Za rok 2023 jsme tak pomohli čtyřicetidevíti maminkám, které zůstaly na své děti samy, aby se v dnešní těžké době měly lépe. Díky našim podporovatelům a dárcům jsme maminkám zajistili konkrétní materiální pomoc téměř za milion korun.

Letos to bude už sedmý rok, kdy ve Fandi mámám pomáháme maminkám samoživitelkám. Naše pomoc je především materiální, ale snažíme se i radit a vzdělávat.

Na našich webových stránkách tak mohou samoživitelky najít rozcestník pomoci, kde se dozvědí, kam se obrátit v různých životních situacích.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Pokud jste maminkou samoživitelkou nebo znáte maminku, které by mohl náš projekt pomoci, dejte jí o našem projektu Fandi mámám vědět.

A pokud byste chtěli dát o Fandi mámám vědět i ve vašem okolí, budeme rádi, když budete sdílet naše příspěvky na sociálních sítích anebo třeba roznesete naše letáčky Fandi mámám - v takovém případě nám napište na [email protected].

Děkujeme, že i v roce 2023 fandíte s námi maminkám samoživitelkám a jejich dětem a přejeme vám, abyste ten letošní rok strávili co nejvíce s vašimi blízkými ve zdraví a spokojenosti.

Autorka: Žaneta Slámová

Moderátorka a spoluzakladatelka organizace Fandi mámám