Ženy také umí zaplatit. Blogerka pranýřovala luxusní restaurace kvůli sexismu

Pětadvacetiletá Gandolfová, partnerka fotbalisty Lautara Martíneze, se rozhořčila v příspěvku na Instagramu, kde má skoro 900 000 sledujících. "Věděli jste, že ve spoustě restaurací v Itálii nejsou vytištěné ceny na jídelníčcích, které dostávají ženy? A co když chtějí platit?" napsala.

Konkrétní restauraci Gandolfová nejmenovala, pravděpodobně však šlo o podnik v centru Milána, kde žije. Martínez hraje za tamní Inter. Její poznámka vyprovokovala velkou debatu, v níž se našli zastánci i odpůrci této tradiční praxe.

"Pokud u stolu sedí pár, pak dáváme ženě jídelníček bez cen. Není to diskriminace, ale forma galantnosti. Je to způsob, jak ženě dopřát, aby si jídlo i atmosféru užila a nezatěžovala se přitom přízemními věcmi," řekla deníku La Repubblica Rossella Cereaová, manažerka tříhvězdičkové michelinské restaurace Da Vittorio poblíž Bergama.

Vlastník římské restaurace Pipero se naopak domnívá, že zvyk podávat ženám jídelníčky bez cen ukazuje nedostatek respektu. "Jsme v roce 2021 a jen těžko se můžeme domnívat, že žena v restauraci nebude platit. A i když neplatí, proč by neměla vědět, kolik jídlo stojí?" řekl Alessandro Pipero. "Zákon mi přikazuje, abych ceny jídel uváděl na venkovním menu. Takže co to znamená? Že se žena může na ceny podívat venku, ale uvnitř nikoli?" dodal.

Diskutující na internetu upozorňovali i na další chování obsluhy v restauracích, které podle nich upozaďuje ženy. Číšníci podle nich například zpravidla nechávají ochutnat víno muže, i když ho objednala žena, a také muži dávají účet, i když si ho vyžádala jeho společnice.