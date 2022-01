Bílé tenisky jako základ šatníku – jak je nosit?

Pokud zabrousíme do pouličního slangu, můžeme bez ostychu říct, že "bílý tenisky" přesně tyto aspekty splňují, ale zároveň jsou ležérní a po všech stránkách spíše nenápadné. Nebudou na sebe tedy až příliš strhávat pozornost, což obvykle bývá nežádoucí.

Chtějte boty, které mají ducha

A jak poznat pravý pár pro vaši skříň? Hledejte boty, které díky svému střihu nikdy nevyjdou z módy a budou jednoduše vypadat cool i poté, co je zašpiníte. Leckdy totiž právě trocha té pouliční patiny dodá některým typům švům na výraznosti a osobitosti. Nebudete tak vypadat jako modelka z módního mola, ale spíš, jako někdo, kdo ví, jaké boty mu vyhovují, a proto je rád nosí.

Zaměřte se na retro styl

Pokud milujete džíny, pak si určitě do skříně pořiďte nejméně jeden pár bílých tenisek s retro vzhledem. Neměly by tedy být příliš bílé nebo lesklé, hledejte spíše takové, které ve vás vyvolají vibrace 80. let. Povoleny jsou i nejrůznější barevné detaily, díky nímž budou boty vypadat tím lépe, čím více je nosíte. A cení se i pohodlnost - mělo by je totiž jít obout, aniž byste si museli rozvazovat tkaničky. tato činnost zabere klidně i několik vteřin, což si mnozí lidé nepřejí. V dnešní uspěchané době se ani tomuto divit nelze.

Ani moderní pojetí neuškodí

V každém případě. Ne vždy je nutné sázet na nějaké retro provedení. Vždyť takovéto boty nemusí pokaždé působit nejživěji a nejzajímavěji. Moderní boty se vyznačují hlavně typickými tvary, jež mají vcelku ostré rysy. Bílá sice může být do značné míry konzervativní záležitostí, nicméně v kombinaci s pestrobarevnými oděvy umí zaujmout. Jistě se vyplatí dát dohromady bílé boty a o trochu tmavší outfit. Obojí vytvoří variace, jež baví, a to je často neskutečně důležité.

Bílé tenisky s výraznou podrážkou

Jde o další trend, který v tomto oboru nesmíme pominout. A proč? Takové tenisky bývají celé bílé nebo "jen" s gumovým bílým spodkem - díky čemuž se velmi snadno spárují snad se vším. Jsou pohodlné a kdo miluje nejrůznější odpružení, bude mít v této kategorii dostatek možností na výběr.

Milovníky nadčasovosti potěší kůže

Pokud jste příznivkyní spíše trochu přísnější elegantní módy, pak si zakupte alespoň jeden pár prodyšných kožených tenisek. Jejich nadčasová silueta, zcela respektující vlastnosti použitého materiálu, je totiž u těch opravdu kvalitních značek vyrobena a navržena tak, aby vám vydržela bez nadsázky po zbytek vašeho života. Sáhněte si pro svůj oblíbený pár do e-shopu ftshp.