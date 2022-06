Lékaři na Maltě odmítli provést ženě potrat. Krvácí a dítě nemá šanci přežít

Když se Andrea Prudenteová společně se svým partnerem Jayem Weeldreyerem dostala do nemocnice Mater Dei v přímořském městě Msida na Maltě, hrozilo jí, že vykrvácí a že se jí v těle vytvoří nebezpečná infekce. Umělé přerušení těhotenství, které by ji dostalo z ohrožení života, ovšem místní lékaři nepovolili, protože to maltský zákon zcela zakazuje. Píše o tom deník The Guardian.

Pár amerických turistů, kteří si původně přijeli užít dovolenou na ostrov Gozo, se nyní snaží zajistit ambulantní let do Velké Británie, kde by ženě mohli potřebný zákrok poskytnout. Od personálu maltské nemocnice se Prudenteová podle svých slov při zařizování cesty nedočkala žádné pomoci, a dokonce nechtěl sdílet lékařské záznamy s její zdravotní pojišťovnou.

"Jediné, co chci, je, abych se odtud dostala živá. O téhle noční můře se mi totiž nezdálo ani v mých nejdivočejších snech," okomentovala Prudenteová situaci. S těžkým krvácením osmatřicetiletou ženu v 16. týdnu těhotenství lékaři poprvé přijali 12. června a předepsali jí léky, které měly potratu zabránit.

O dva dny později však Američance praskla voda a po vyšetření jí gynekologové sdělili, že se její placenta částečně oddělila. Kontrolní ultrazvuk následně ukázal, že jí v děloze žádná plodová voda nezůstala, a dítě tak nemá šanci přežít. Protože ale plodu stále tlouklo srdce, nemohli maltští zdravotníci podle platné legislativy nijak zasáhnout a dostat ho ven.

Později přitom zjistili, že má pacientka prasklou membránu a její pupeční šňůra vyčnívá z děložního čípku. Aby toho nebylo málo, vyšel jí pozitivní test na onemocnění covid-19, takže se momentálně nachází v karanténě a bere antibiotika.

Pětačtyřicetiletý Weeldreyer uvedl, že lékaři každý den přicházejí prověřit, jestli srdeční tep plodu už neustal. "Je to nepředstavitelné psychické mučení. Část mě se pořád raduje z toho, že dítěti srdce tluče. Zároveň bych ten tlukot srdce ale už nejradši zastavil, protože ženě, kterou miluji, způsobuje nevýslovné utrpení," dodal.