Dramatické dětství Archieho. Syn Harryho a Meghan prožil rušné dva roky života

Zatím jediný potomek prince Harryho a vévodkyně Meghan Archie Harrison Mountbatten-Windsor je sedmým v pořadí nástupnictví na britský trůn. Na rozdíl od synů a dcery prince Williama však nenese titul princ, v budoucnu by si však mohl nechat říkat hrabě.

První dva roky života syna vévody a vévodkyně ze Sussexu byly více než dynamické. Kromě tradičního křtu na hradě Windsor či focení absolvoval s rodiči v roce 2019 turné po Jihoafrické republice. Cestoval s nimi také do Kanady a v poslední době i do USA, kde momentálně princ Harry a vévodkyně Meghan žijí.

Harry a Meghan minulý rok v lednu oznámili, že odcházejí z rolí předních členů britské královské rodiny. Od začátku dubna 2020 žijí v Kalifornii, odkud vévodkyně pochází, a svůj život sponzorují z vlastních zdrojů.

Vévodové ze Sussexu svého syna drží stranou mediálního zájmu a poté, co si museli zrušit svůj účet na Instagramu pod přezdívkou Sussex Royal, o sobě dávali vědět velmi sporadicky. To se změnilo v březnu tohoto roku, kdy se Meghan a Harry v televizním rozhovoru s Oprah Winfreyovou svěřili s tím, jaké to je, být součástí královské rodiny.

Meghan promluvila o rasistickém chování během těhotenství se synem Archiem. Královská rodina si podle Meghan nepřála, aby se Archie stal princem, protože panovaly obavy, "jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí," řekla Meghan, jejíž matka je černoška. Odmítla však uvést, který konkrétní člen rodiny to pronesl.