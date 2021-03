adidas představuje novou kolekci Formotion navrženou ženami pro ženy a online cvičení

Součástí kampaně Watch Us Move je uvedení nové kolekce adidas Formotion a také pravidelné lekce na youtube.com/adidaswomen nebo speciální české online workouty s trenérkami adidas Runners Prague i např. s Evou Kraus, Bárou Sedlákovou a dalšími.

INSPIROVÁNO ŽENAMI

První ochutnávkou kampaně Watch Us Move je kolekce Formotion, která představuje tvarující oblečení vhodné pro jakékoli cvičení, aby se ženy cítily při pohybu zcela komfortně a líbily se samy sobě. Navržena byla doslova ženami pro ženy na základě informací sesbíraných od žen z celého světa, které sdílely to, jakým překážkám při sportu čelí, co je jim při pohybu nepříjemné a co by naopak na svém sportovním oblečení ocenily. Kolekce je vyrobená z měkkého dvoubarevného úpletu s cílenými kompresními zónami, které poskytují zpevnění, dopřávají pocit sebejistoty a nijak neomezují v pohybu. Některé modely z kolekce jsou navíc vyrobeny z funkčních recyklovaných materiálů Primegreen. Kolekce je dostupná na e-shopu adidas.cz/formotion a ve vybraných prodejnách adidas.

Další zajímavé a inspirativní příběhy žen a více o kampani najdete pod #WatchUsMove.

MOVE WITH US

V rámci současné situace se cvičení přesunulo i do domácího a online prostředí. Značka adidas se tak rozhodla podpořit talentované sportovkyně a trenérky a zahájila online lekce, aby podpořila motivaci žen nejen ve smýšlení o sobě samotných, ale i v oblasti pohybu. U nás se můžete těšit na pestrý skoro dvoutýdenní tréninkový program, do kterého se zapojily adidas Runners Prague trenérky i sportovkyně a influencerky Eva Kraus, Bára Sedláková, Zuzana Veselá či Johana Hamaďáková. Dát si do těla spolu s nimi budete moci od 22. 3. do 31. 3. 2021 skrze livestreamy. O všech lekcích se dozvíte na facebook.com/groups/adidasrunnersprague/.

Na youtube.com/adidaswomen doporučujeme také lekce autorky a lektorky jógy a pozitivního myšlení o těle Jessamyn Stanley nebo paralympijské světové šampionky v cyklistice a motivační řečnice Denise Schindler.

JSME BOHYNĚ

Cílem nové kampaně Watch Us Move je zejména podpořit v ženách jejich sebevědomí, sebelásku a inspirovat je k tomu, aby se měly rády takové, jaké jsou. Právě proto se adidas spojil s lokálními talentovanými tvůrkyněmi, např. s tatérkou Paní Bejbyovou anebo s Emou Muller, která se snaží na sociálních sítích šířit tuto myšlenku dál skrze různé aktivity a motivační hesla jako "JSI BOHYNĚ" nebo "JSEM DO SEBE!". Společně vytvořily sadu tetování, básniček a citátů, kterými se snaží pomoci ženám, aby se cítily sebejistě, silně, a přesto pohodlně - osvobodily se a dodávaly si sebevědomí každým druhem pohybu.