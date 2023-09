9 nejčastějších sexuálních fantazií: Přiznejte se, jsou mezi nimi i vaše?

O snění a rozvíjení fantazie už jsme psali mnohokrát. Snít by se mělo, protože jde o nástroj mimořádný a natolik specifický, že máte jistotu naprosté unikátnosti. Vaše představy a myšlenky jsou opravdu jen vaše a prostor, který mají k dispozici, je čistě vaše hlava. A tak to může i zůstat.

Do hlavy nikomu nevidíte a nikdo tam nenahlíží vám. Můžete se pouze domnívat, nač druhý myslí a co si představuje. S jakými pocity se potýká, co by třeba rád vyzkoušel, anebo co třeba nikdy zkusit nechce. Fantazii se zkrátka meze nekladou - ať už je řeč o té vaší, nebo fantazii kohokoli jiného.

Pokud je řeč o představách s nábojem erotiky, tam pravděpodobně víc než kdekoli jinde platí, že často zůstávají navždy nenaplněny. Protože mnohdy ani dotyčný snící po jejich realizaci doopravdy vlastně netouží a zcela záměrně je ponechává ve světě čistě fantaskním. Nezřídka totiž správně tuší, že realizace takové fantazie by ve skutečnosti vůbec nemusela být příjemná.

Trochu jsme pátrali a našli pro vás údajně nejčastější ženské sexuální fantazie.

Co si občas (úplně tajně) představujeme, najdete v naší grafice…