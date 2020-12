5 zásad úspěšných

Vytyčte si pevné cíle

Motivace je jedna z nejdůležitějších složek lidského jednání, která nás posouvá stále vpřed. Díky motivaci se před překážkou nezastavíme, ale překonáme ji. Podle výzkumů z manažerské psychologie je stanovení si pevných cílů, ať už těch krátkodobých či dlouhodobých jedna z nutností pro profesní, ale i kariérní růst. Zamyslete se nad tím, čeho chcete dosáhnout a jaké jsou dílčí kroky k tomuto cíli. Pokud si tento plán udržíte v hlavě, vydáte se správnou cestou a už z ní nesestoupíte.

Trocha rutiny vás nezabije

V dnešní době vás to možná překvapí, ale přestože s rutinním životem bojujeme, je to ten nejjednodušší způsob, jak si udržet disciplínu a řád. Zvládněte svůj personální management a time management tím, že si nastavíte pár úkolů, které budete každý den dodržovat. Naučte se přenést tyto drobné rituály do každého dne. Ať už se rozhodnete každé ráno přivstat a meditovat, poslechnout si u oběda zajímavou přednášku či věnovat pár minut večernímu čtení, právě tyto maličkosti vás udrží na dráze k úspěchu a skoncují s nebezpečnou prokrastinací.

Nezapomeňte na neustálý rozvoj

Trh práce je velký, konkurence obrovská a tempo nemilosrdné. Abyste se udrželi na koni, musíte jít s dobou a sledovat nejnovější trendy. Celoživotní vzdělávání vás nejen naučí něco nového, ale také vás udrží v kondici. Vsaďte na kondenzované studium v oboru a zvolte si titul MBA, kde se do roka naučíte prakticky řešit vše, co reálně využijete v práci i osobním životě. Studium zaměřené na v praxi reálně využitelné znalosti a dovednosti zužitkujete v osobním i profesním životě.

Obklopte se komunitou úspěšných

Nejvhodnějším místem pro vybudování komunity a získání nových obchodních kontaktů jsou akce, kde se setkávají odborníci v dané oblasti. European School of Business & Management (zkráceně ESBM) pořádá několikrát do roka praktické workshopy, kde vás seznámí s lidmi z vašeho odboru, ale i odborníky z řad jejich lektorů. Zlatým dolem je pak jejich roční studium MBA. I přes flexibilní online výuku (e-learningový systém) se totiž čtyřikrát do roka setkáváte na společných kurzech a nadrámcových přednáškách či večerních akcích, které zajistí, že potkáte ty správné lidi, kteří smýšlejí stejně jako vy.

Nebojte se tvrdé práce

Většina lidí by se tvrdé práci raději vyhnula, nicméně v dnešní době je to bohužel nutnost. Ať už vsadíte na studium nebo se budete vzdělávat sami, nikdy nesmíte usnout na vavřínech. Podle zákonu akce a reakce dosáhnete úspěchu pouze pokud za něj budete tvrdě bojovat. Z řady tedy vystoupíte pouze v případě, že z ní něčím vybočíte. K tomu vám dopomůže třeba právě titul MBA, tedy mezinárodně uznávané potvrzení o úspěšném manažerském studiu.

Pokud se chcete zařadit do klubu úspěšných, musíte myslet jako jeho členové. Být úspěšný je celoživotní proces, ve kterém je třeba neustále se zlepšovat. Proto se už nezdržujte a začněte studovat třeba hned teď.