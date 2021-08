5 tipů pro spánek v létě

I v tomto případě ale existuje několik tipů, díky kterým může být spánek v létě alespoň o něco příjemnější. Jak tedy vyzrát na letní spaní v horku?

1. S přikrývkou i bez

Na otázku, zda spát v létě bez pyžama jen pod tenkou přikrývkou, nebo naopak v pyžamu nebo noční košilce bez přikrytí, neexistuje jednoznačná odpověď. Každému bude vyhovovat něco jiného a rozhodovat budou osobní preference. Tipem je tedy v tomto případě vyzkoušet oba způsoby a rozhodnout se pro ten, který vám bude vyhovovat lépe. V obou případech se ale rozhodně vyplatí kvalitní přikrývka, resp. pyžamo. Vždy by měly být z materiálu, který je schopný dobře odvádět teplo. Dobrým příkladem je např. satén. V kombinaci s rozumným nočním větráním může být usínání v saténu velmi příjemné.

2. Boj s pocením

Vysoké letní teploty znamenají samozřejmě i nadměrné pocení. I za normálních okolností dokáže člověk v posteli vypotit až jeden litr potu. V období veder to může být až 1,5 litru. Je proto velice důležité, aby si byla matrace, na které člověk spí, schopna s potem poradit. Moderní matrace mají schopnost pot vsáknout, odvést a poté mu umožnit opětovné odpaření do vzduchu. Pokud navíc vrstva potu zůstane navrch matrace, může nepříjemně studit. I to se s kvalitní matrací nestane. Matrace proti pocení je tak správným řešením po celý rok, v létě se stává téměř nezbytností. Schopnost odvádět dobře pot mají jak pěnové matrace, tak matrace latexové. Obecně však platí, že by mělo jít o matrace s vysokým obsahem přírodních materiálů.

3. Ochrana matrace

Kvalitní a dobře vybraná matrace umí odvádět pot a pro letní spánek je dobrou volbou. Je ale třeba si uvědomit, že i když se voda z potu odpaří, další jeho složky jako jsou soli a minerály, v ní zůstávají. Posléze se stanou potravou roztočům, kteří se budou uvnitř matrace množit. Navíc průchod potu matrací do jisté míry její strukturu ovlivňuje. To vše zkracuje matraci životnost. Pokud chcete matraci ochránit a zajistit, aby vám sloužila co nejdéle, je vhodné použít nepropustný chránič matrace. Právě jeho nepropustnost je ale značně omezující a nedochází ke správnému odvodu potu. Rozumným kompromisem jsou proto prodyšné chrániče. Bez této ochrany se žádná matrace neobejde. Chránič ve formě potahu je pratelný, snižuje míru znečištění matrace a prodlužuje její životnost.

4. Klimatizace ano, ale…

Za horkých nocí se samozřejmě nabízí použití klimatizace. Tu je však potřeba používat s rozumem. Ideální teplota v ložnici je sice mezi 18 °C a 20 °C, pokud je ale venku opravdové horko, přechod do této teploty může způsobit tělu teplotní šok. Právě ten je příčinou angín a dalších podobných onemocnění vznikajících v souvislosti s klimatizací. Nikdy byste jí neměli nastavovat na teploty o více než 5-6 °C oproti venkovní teplotě. Klimatizace vám tak ke klidnému spánku může pomoci, nedělejte to ale tak, že si lehnete přímo pod ní a spustíte jí na plný výkon. V posteli byste potom pravděpodobně museli zůstat s nemocí o hodně déle, než jste o dovolené plánovali.

5. Pohodlí především

Zvolíte-li opravdu kvalitní matraci, spánek bude vždy příjemnější. Dobrou volbou jsou v tomto ohledu pružinové matrace. Ty v sobě kombinují systém pružin a kvalitní pěny, čímž vytváří nezaměnitelný pocit pohodlí a také vzdušnosti. Člověk má pocit, že na matraci neleží, ale vznáší se na ní. Právě takovýto pocit vzdušné matrace je potom ideální pro léto, kdy usínání často představuje nelehký problém. Na nepohodlné matraci je vždycky ještě horší.