Málokdo vám poradí, jak se chovat po sexu. Tohle ale raději nikdy nedělejte

Milování je úžasná součást lidského života, přesto je stále obestřeno mnoha předsudky. Ať už jej vnímáte jakkoli, pravdou je, že by nemělo být věcí veřejnou. Trocha intimity mu jistě sluší i prospívá.

Prospívají mu však i jiné věci. O tom, jak si sex trochu okořenit, co jíst nebo raději nejíst, co si obléknout, jak vonět nebo jakým způsobem o něm komunikovat, se už řeklo i napsalo mnoho. Méně se ale píše o tom, co určitě nedělat, přesněji řečeno - co nedělat bezprostředně poté, co se domilujete.

I to je totiž dobré vědět. Vždyť k milování patří nejenom předehra a akt samotný, ale také to, co následuje. Sladká tečka na závěr, pomalé doznívání, křehká rezonance čerstvě prožitých okamžiků. Protože jedině tak může být milování kompletní…

A čím si tedy onu poslední část nepokazit?

Přečtěte si v naší grafice.