Využijte víkend efektivně: inspirujte se úspěšnými lidmi v devíti krocích

Dny pádí nesnesitelnou rychlostí. Pracovní týden se nese ve svižném tempu a než se vzpamatujete z pondělí, už je tady pátek. Víkendy vám doslova protečou mezi prsty. Jak je ale využít efektivně a tak, abyste v pondělí přišli do práce s chutí a energií?

Psycholožka a spisovatelka Laura Vanderkamová zkoumala zvyky úspěšných lidí a přišla s několika tipy, kterými se můžete inspirovat. "Potřebujete víkendy, které vás omladí, místo aby vás vyčerpaly nebo zklamaly," tvrdí a dodává, že ideální je přes víkend kombinovat různé typy aktivit, které vás nabijí energií a chutí pustit se do práce zase v pondělí.

"Nebudete ztrácet čas tím, že budete přemýšlet o tom, co byste o víkendu chtěli dělat, a pak jej ztratíte u televize, tlachání, neefektivní kontroly e-mailů a nedodělaných domácích prací," obhajuje Vanderkamová to, proč je podle ní důležité zamyslet se nad tím, jak trávíte volné dny. "Pokud nemáte nabitý pracovní týden, na víkendu tolik nezáleží. Ale pokud chodíte každý den od osmi do osmi, určitě ano."

1) Oddychujte

Nemá smysl se hned v sobotu ráno hnát se za povinnostmi. Dopřejte si čas pro sebe a udělejte si pohodové dopoledne. "Špičkový výkon vyžaduje také zvolnění - s cílem skutečně dobít baterky," tvrdí Vanderkamová.

2) Udělejte si čas na rodinu a přátele

Podle psycholožky je nejlepší přes víkend kombinovat čas pro sebe se socializací. Čas na rodinu a přátele by si měli udělat zejména ti z nás, kteří jsou během týdne vytíženi natolik, že své blízké opomíjejí nebo rovnou zanedbávají.

3) Cvičte

Fyzická aktivita je nejlepší způsob, jak se nadopovat endorfiny a současně pozvolna přijít k novým nápadům i kreativním řešením problémů. "Znám majitele PR firmy, který chodí na procházky do parku se svým psem, aby podnítil nápady, jak oslovit nového klienta nebo jaký úhel pohledu zaujmout u další tiskovky," prozradila Vanderkamová.

4) Odpojte se

Doporučení, že je dobré z času na čas zůstat offline, jste už zajisté slyšeli. "Neříkám, že celý víkend, ale i pouhá procházka bez telefonu může být osvobozující. Jsem zastáncem toho, aby si člověk vzal 'technologický sabat'," potvrzuje psycholožka.

5) Dopřejte si výlet nebo malou dovolenou

Změna prostředí může být osvěžující. Podnítí ve vás kreativitu i nové myšlenky, navíc bude pro vás lehčí se psychicky odpojit od prostředí, které si podvědomě spojujete s pracovním stresem.

6) Domácí práce omezte na minimum

Sobotní nebo nedělní uklízení je v mnohých domácnostech pravidlem a takřka nevyhnutelností, neboť přes týden na to není čas. Pokud je to ale možné, nezasvěcujte mu celý svůj den.

7) Věnujte se koníčkům a vášním

To, co milujete, vás nemusí vždy živit, neznamená to ale, že je potřeba na to zanevřít úplně. Ať už vás baví zahradničení, malování, vaření, divadlo, sporty nebo jakákoli jiná aktivita, vyhraďte si na to čas aspoň přes víkendy a nenechte si ho vzít.

8) Meditujte

O výhodách meditace se už leccos popsalo: pomůže vám získat nadhled a snížit stres. Pomoct s tím může i psaní deníku, ve kterém se můžete vrátit k událostem z posledního týdne, zamyslet se nad nimi a třeba dojít i k nečekaným řešením větších problémů.

9) Plánujte

"Díky plánování se lidé stávají efektivnějšími, a když to uděláte před začátkem týdne, znamená to, že můžete v pondělí vyrazit a dát jasné pokyny lidem, kteří pro vás pracují, takže budou také připraveni pracovat," tvrdí Vanderkamová s tím, že úspěšní lidé se jen tak nezaseknou nad krátkodobými plány, jelikož se jim pak nic velkého nepovede nikdy dosáhnout. Naopak, plánují ve velkém.