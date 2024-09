Proč trénovat emoční inteligenci? Ulehčí vám váš vztahový život

Ta sice až donedávna stála ve stínu "měřitelné" hodnoty vašeho logického myšlení, 21. století ale odborníci nazývají "stoletím týmů". Bez toho, že byste uměla vyjít s kolegy i členy rodiny, se jednoduše v životě neobejdete. A cesta k tomu je zdánlivě jednoduchá: mluvte o svých emocích.

"Co ti je?" ptá se možná manžel při pohledu na váš evidentně zkroušený, naštvaný nebo kamenný obličej. "Nic," odpovíte významně a divíte se, jak to, že mu není JASNÉ, že vás právě naštval, protože zapomněl na vaše narozeniny. Zkuste mu říct, jak vám je a proč. A uvidíte, že to alespoň zpočátku není nic jednoduchého - především pro nás ženy, které jsme zvyklé předpokládat a předvídat. A ano, výše popsaná situace je přesně tou, kdy váš muž dostatečně vysoké EQ neprokázal.

Dobrá zpráva ovšem je, že inteligence (EQ, ale i dokonce klasická IQ) je dynamický jev - tedy dá se rozvíjet. Někdo má větší vlohy a o tom, co se děje v něm (vnitřně osobnostní inteligence) i v druhých (interpersonální), přirozeně tuší víc. Ale navzdory těžšímu startu na tom nakonec může být v oblasti vztahů dobře i ten, kdo tento talent sice nemá, ale je od mala k používání sociální inteligence nenásilně veden.

Ve světě se EQ učí už děti ve školách třeba ve Velké Británii nebo Austrálii. U nás si musíte umět poradit jen s instinktem nebo navštívit speciální kurz.

Nebo vyrazit třeba do Itálie, od místních bychom se mohli učit - Italové totiž pro své emoce používají průměrně 50-70 pojmů oproti našim skromným 5-7.

Americký psycholog D. J. Goleman stanovil osm základních emocí, které vám mohou být vodítkem, až se budete učit o těch svých mluvit: hněv, láska, smutek, překvapení, strach, rozhořčený odpor, radost a hanba.

Jestli chcete, aby planeta byla lepším místem k životu, učte své děti odmalička, co která emoce znamená, a že jste taky někdy v obchodě naštvaná, že si nemůžete koupit ty krásné drahé boty a neválíte se kvůli tomu po zemi jako ony kvůli bonbonu.

Kultivovanost v projevech s přesným pojmenováním emocí je do života nesmírně důležitá devíza a navíc si s členy rodiny nebo kolegy v práci budete vzájemně mnohem čitelnější. S partnerem rozeberte i nepříjemné emoce, nejen radost nebo překvapení. Nepředpokládejte, že vám rozumí jen proto, že už jste spolu dvacet let. A přestaňte se vyjadřovat jen esemeskami. Pro správné vyjádření emocí, stejně jako pro jejich pochopení, je třeba, abyste viděla a dělala gesta, zapojila mimické svaly. Díky těmto faktorům přečtete o emocích druhého člověka, a zjistíte i o těch svých, mnohem víc.

Pojmenování emocí a rozvíjení emoční inteligence je základem vřelých mezilidských vztahů. Ty závisí do velké míry na tom, zda je člověk schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání. Trénink dělá mistra, dejte se do něj na všech frontách. Díky tomu nezažijete doma typické "dusno" a v práci budete za hvězdu kolektivu.

Mimochodem: do zaměstnání nás Čechy přijímají převážně na základě znalostí a dovedností, ale opouštíme ho (dobrovolně i nedobrovolně) kvůli neshodám s kolegy nebo nadřízenými. To se vám díky tréninku EQ už nestane.