Na pracovní e-maily během dovolené odpovídat nemusíte. Zvládne to i kůň

Vzít si na měsíc volno, nesledovat e-mailovou schránku a občas zkusit vypnout telefon. Může to znít jako sen, já tomu ale říkám povinná údržba, pročištění hlavy, když potřebujete uvolnit místo pro nové vjemy, nápady a plány. Podařilo se, i když konečné skóre něco málo přes dva a půl tisíce nepřečtených e-mailů za jednatřicet červencových dní mě trochu vyděsilo. A to jsem i přes vlastní zákaz na pár desítek dalších "musela" během pozdních horkých večerů ve Středozemí odpovědět. A zvonící mobil jsem občas taky zvedla. Víme, není to ideální. Proto za mě bude na příští dovolené odepisovat kůň. Krásný, bílý, z Islandu. Opravdu!

Nejsem ani zdaleka jediná, kdo se nedokáže od práce úplně odpoutat. Před čtyřmi lety jsme v redakci dostali výsledky průzkumu, který pro Hospodářské noviny zpracovala ČSOB. Ty jasně ukázaly, že většina z nás na dovolené "vypnout" neumí. Daří se to jen zhruba třetině šťastlivců, konkrétně 37 procentům podnikatelů z oslovených čtyř stovek firem. I tak jich ale prý 85 procent čte e-maily, a třetina dokonce pracuje úplně stejně, jako kdyby v tu chvíli žádnou dovolenou neměli.

Kolegyně Kristýna Matějková zase před týdnem ve svém článku zmiňovala průzkum společnosti PwC, která ze vzorku 32 tisíc pracovníků z celého světa vyvodila, že 65 procent z nich se od práce ve svém volnu neumí (nebo nechce) odstřihnout. "Zjistilo se, že neexistuje přechod mezi stavem, kdy jsme v práci a kdy v ní nejsme. Práce mnohým přetéká do osobního prostoru," citovala psychologa Tomáše Vašáka, podle něhož je sledování pracovních záležitostí na dovolené typické například pro manažerské pozice spojené s velkou mírou odpovědnosti. Může to prý být ale také znakem toho, že je pracovník přetížený.

Důležitost plnohodnotné dovolené, která není lemovaná pracovními povinnostmi, si uvědomují i na Islandu. Na oficiálních webových stránkách pro turismus Visit Iceland zveřejnili neodolatelnou nabídku: Nenechte se na dovolené rušit pracovními maily. Islandští koně je vyřídí za vás. Samozřejmě bráno s trochou nadsázky, což službě OutHorse Your Email na atraktivitě nijak neubírá.

Nápad měl původně sloužit pro návštěvníky Islandu, aby si naplno užili čas strávený v dechberoucí krajině plné nekonečných výhledů a aspoň na chvíli zapomněli na práci. Použít se ale dá z kteréhokoli místa planety.

A teď ta zábavná část, jsou tři, jejich jména si stěží zapamatujete, ale získat od nich odpovědi můžete do minuty. Stačí, když vyplníte svou e-mailovou adresu, termín volna, během kterého hodláte odpočívat, a obratem dostanete připravený text, který pak už snadno pošlete dál do světa.

Islandský kůň je jedno z nejčistších plemen na světě. Jsou to potomci vikinských koní, dovezených na izolovaný kus země před více než tisíci lety. Vyšlechtění křížením koní ze Skandinávie a britských ostrovů žijí polodivoce v přírodě po celém Islandu. Díky přísnému zákazu dovozu navíc zůstávají od devátého století geneticky téměř stejní. Poznáte je na první pohled, jsou menší, podsaditější, mají hluboký hrudník, silné nohy a mají huňatou zimní srst. I přes malý vzrůst ale díky své síle pohodlně unesou dospělého člověka. Oproti jiným plemenům navíc kromě běžného kroku, klusu a cvalu umí ještě dva mimochody - pomalý skeid a čtyřdobý tölt, který žádný jiný kůň neovládá.

A tři z nich teď umí i "psát". Pod vedením svých chovatelů se naučili chodit po obří klávesnici vyrobené z dřevěné překližky a připojené k počítači tam a zpátky, občas se otočili a nohou párkrát rázně dupli třeba do písmene P. A prý je to celkem rychle začalo bavit.

První se jmenuje Litla Stjarna frá Hvítarholti, je to hnědák a rychle píše. Pokud se zrovna nerozhodne, že si zaslouží krátký šlofík. Druhým je krásně zbarvený a přátelský Hekla frá Þorkellshóli, který se zase dobře vyzná ve složitém světě korporátních pravidel komunikace. Pro někoho jasná volba, já jsem si ale vybrala bělouše jménem Hrímnir frá Hvammi. Je asertivní, efektivní a má lesklé vlasy. Tedy hřívu. A tady je jeho odpověď všem, kdo mi budou psát na příští dovolenou:

"Qwsdcfrtgb fdfg jhlsajf vdpföđ lkdsjahg bksdđ adæfbnaqerbvui< i98oimdJVJ <0IĐ

KVWE krjgi1ÆIÆ qwiik+đ‘h as whbl ppppppppppp lh."

Tak až budete plánovat příští dovolenou, nenechte se rušit a vyřizování e-mailů nechte třeba některému z islandských koní!