Jak zvládnout náročné změny? Zastavte se a zamyslete se, co vám to přinese

Pokud má náš mozek nahrazovat pohodlné zaběhané postupy něčím novým a nejistým, potřebuje k tomu velké množství energie. I proto může být večer těžší odolat svodům rozsvícené ledničky, zatímco ráno jíme přesně podle předepsaného jídelníčku. Už prostě není síla.

Nebylo by ale spravedlivé vše svádět jen na mozek, často mu požadovanou změnu chování neusnadňujeme:

Necháváme se motivovat negativními emocemi

Nechceme mít nadváhu, nechceme, aby nás vyhodili z práce, protože máme trému mluvit před víc než dvěma lidmi. Přestože to mohou být správné důvody, energii a pevnou vůli nám neposílí. Cítíte ten rozdíl, když už se vidíte ve velikosti 40? Jak vás těší představa zvládnuté prezentace před klíčovými zákazníky?

Očekáváme okamžité výsledky hned, chceme všechno, nebo nic

V životě ale nejsme v pohádce a změny se nedějí mávnutím kouzelného proutku. Když si připustíme, že by se změna nemusela povést napoprvé, a dobře si promyslíme všechny případné překážky, zvyšujeme si šanci na jejich překonání. A pokud sejdeme z cesty, tak se na ni třeba i za pár dnů nebo týdnů bez ostychu vrátíme.

Zapomínáme si pomyslného "slona" v podobě velké změny napřed rozporcovat a často se pak lekneme, k čemu jsme se rozhodli

Horolezci také nejprve staví základní tábor a pak přes jednotlivé výškové tábory míří k vysněnému vrcholu. Přesně vědí, kam a proč se snaží bezpečně dojít, aby mohli zamířit další den ještě výš.

Podceňujeme fakt, že na velké změny potřebujeme správné nástroje, zdroje a podporu

Nemusíme znovu vymýšlet kolo a nemusíme být na všechno samy.

O plánované změně chování se rozhodujeme spíše impulzivně

Jednoduchá a hlavně upřímná analýza toho, co vás změna bude stát a co získáte, může být v celém procesu zavedení nového chování klíčová. Vyvarujme se předem prohraných bitev, které nám zbytečně snižují sebevědomí. A když jasně víme, proč jsme se do změny rozhodly pustit, a jasně chápeme, čeho chceme dosáhnout, tak nás nic nezastaví.

A jak by dobře promyšlená změna mohla vypadat

Představte si, že byste si ráda namísto používání bloku, lepítek, upomínek začala zapisovat všechny úkoly a schůzky do elektronického diáře. Uvařte si dobrý čaj a sepište fakta, pocity, potenciální dopady na kolegy či rodinu, spojená s tím pokud budete pokračovat v současném chování, nebo když ho změníte.

Všechny své úkoly a schůzky nově chcete evidovat na jednom místě - v elektronickém kalendáři. Stávající řešení má ale také své výhody - je to rychlé a papír máte vždy po ruce. Můžete si k tomu čmárat obrázky, odškrtávat hotové věci. Působí to živě a dobrý pocit odvedené práce se dostavuje s odškrtnutými body téměř ihned.

Mezi nevýhody stávajícího chování ovšem patří například to, že poznámky občas nenajdete, jste na sebe rozzlobení a ztrácíte čas hledáním. Pokud chcete začít pracovat z domova, tak je téměř nepředstavitelné, že si budete nosit domů všechny papíry.

Tak co? Pustíte se do změny, nebo jste vyhodnotila, že to s papírky ještě nějakou dobu zvládnete? Pokud jste se rozhodla pro změnu, pokračujte definicí ideálního chování, vše si dobře naplánujte a pusťte se do toho.