Teď je pravý čas na sbírání bylinek: Které by vás měly zajímat a proč?

Pokud vás baví si občas vytvořit domácí kosmetiku, určitě doporučujeme si v létě užít i sběr bylinek. Vezměte s sebou na bylinkovou výpravu kamarádku nebo děti a máte krásný a voňavý výlet.

Jestli nemáte chuť nebo čas na procházky po loukách, čarovat můžete i na zahradě. Levandule je docela nenáročná rostlina, a pokud ji zasadíte na zahradě, bohatě se vám odmění. Práce s ní je jednoduchá, dá se z ní - v základu - uvařit i čaj, který je zklidňující a také působí proti bolestem hlavy. Jinak je dobré ji naložit do oleje, stačí kvalitní olivový, ale lepší je mandlový, který nemá žádnou vůni.

Jak na levanduli?

Naložte bylinu nejlépe do tmavé lahve, uzavřete a nechte stát na temném, chladnějším místě dva až tři týdny. Pak olej sceďte a můžete ho hned začít používat - třeba na masáže nebo po sprše jako zklidňující olej. Jestli trpíte na bolavé nohy, spařte v litru vody hrst levandule, nechte vyluhovat asi dvacet minut, nalijte do lavoru a ponořte nohy. Na oteklé nohy pak funguje stejným způsobem připravená lázeň z máty.

Za heřmánkem do polí

Skvělou letní bylinkou je také heřmánek, za tím už je nutné se vypravit do luk a polí a nasbírat si pořádnou zásobu. Heřmánkový čaj je pro ženy výborný na menstruační bolesti a heřmánek naložený v oleji, stejným způsobem jako levandule, je možné si mazat při menstruaci do podbřišku a také se zamezí bolesti. Na kruhy pod očima a unavené oči vůbec je dobré spařit hrst heřmánkových květů, nechat zchladnout a pak dát do malých látkových pytlíčků (mají ve výtvarných potřebách) a přikládat na oči.

Omlazující měsíček

Jako sluníčko vypadající měsíček byl v Egyptě využíván jako omlazující bylina. U nás je známý spíš pro své hojivé účinky, vy ale můžete spojit obojí dohromady.

Domácí měsíčkový krém si vytvoříte třeba tak, že v hrnci rozpustíte na minimálním ohni 250 gramů kokosového oleje a přidáte asi tři hrsti květů měsíčku. Zamícháte, odstavíte z ohně a necháte dva dny odpočinout, pak postup zopakujete a zase přihodíte tři hrsti květů. A ještě necháte dva dny odpočinout, pak směs rozehřejete a přes sítko scedíte do připravené nádobky. Do krému je možné přidat ještě deset gramů roztaveného včelího vosku, vše v kelímku dobře promíchat a krém je na světě.

Aloe nebo netřesk

Drobné ranky, spáleniny nebo otoky je dobré potírat šťávou z aloe vera, stačí mít doma rostlinku s pořádně dužnatými lístky a vždy trochu "uloupnout" a přiložit na ránu.

Variantou známější aloe je netřesk, nenápadná rostlinka s růžovými květy. Ta má také příjemně zchlazující účinky a můžete si z ní vyrobit třeba domácí chladivou vodu - do sklenice vody přidáte pár čerstvých lístků netřesku a necháte hodinu louhovat. Vodou pak ošetříte třeba sluncem spálenou nebo jen rozpálenou pokožku. K lístkům netřesku se dá při přípravě přidat i pár plátků salátové okurky.