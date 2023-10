Manželky a milenky krutovládců: Milovaly Hitlera, Husajna, Kaddáfího i Gottwalda

Marta Gottwaldová byla žena s omezeným obzorem a minimálním vzděláním, která věrně stála po boku Klementa Gottwalda, muže, který nesl zodpovědnost za politický vývoj v Československu po roce 1948, za nezákonnosti, policejní zvůli i justiční teror.

Ve 20. letech minulého století Marta zapírala Gottwalda při výsleších, snášela početné policejní prohlídky a nosila na určená místa zprávy, které jí svěřil. Sama se ale nesnažila více se angažovat se v komunistickém hnutí. Dokonce se ani nikdy nestala členkou KSČ. Někteří Gottwaldovi kolegové mu to vyčítali, ale když Martu lépe poznali, souhlasili s tím, co Gottwald říkal: "Takhle je to snad i lepší."

Prosté ženě se obrátil život vzhůru nohama ve chvíli, kdy se stal Gottwald prezidentem. Snažila se podobat své předchůdkyni Haně Benešové, která proslula noblesou, ale výsledkem byla spíš karikatura. Smrt svého muže v roce 1953 nesla těžce. Přežila ho jen o několik měsíců, a to i kvůli zanedbanému karcinomu dělohy.

