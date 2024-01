Po týdnu plném chemie Štěpán Kozub vzkazuje: "Konečně je mi líp"

Herce už od dětství trápí potíže s plícemi, které se nyní kvůli jeho hektickému pracovnímu tempu zhoršily. "Léčím se s těžkým onemocněním dýchacích cest, zánětem a silným astmatem," vysvětlil. Už před tím v podcastu U Kulatého stolu uvedl. "Když toho dělám hodně, vždycky to zdravotně odskáču. Práce je ale pro mě důležitá. Naplňuje mě a ničí zároveň. Je to začarovaný kruh."

V sobotu zveřejnil na Instagramu příspěvek, z kterého bylo patrné, že se situace začíná obracet k lepšímu. "Konečně po zhruba pěti dnech se mi udělalo trochu lépe, opravdu se můj zdravotní stav zlepšuje. Dneska je to pátý den, kdy jsem schopen konečně mluvit a už můžu popadnout dech."

V neděli pak napsal: "Je to dost náročný týden plný chemie a čekání. Zítra mě čeká důležité vyšetření, a jestli dopadne dobře, tak se brzy vidíme! Věřím, že ano! Budu sice muset nastavit trošku jiné pracovní tempo, ale to nevadí."

A v pondělí měl pro napjaté fanoušky skvělou zprávu: "Je to dobré! Výsledky dobré! Cítím se dobře!" pochlubil se ve stories. "Dobré to je! A teď už… rehabilitace," dodal. Kozub počítá s tím, že se do práce vrátí, jakmile to bude možné. Jestli všechno půjde, jak má, v divadle Mír by měl odehrát představení už 16. ledna.