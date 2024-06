Zrak je potřeba chránit i na dovolené. Pozor na infekce i levné sluneční brýle

Nic nedokáže zkazit dovolenou víc než zdravotní problémy. Oči patří mezi nejcitlivější oblast a na změnu prostředí dokážou rychle reagovat, přičemž zánět spojivek nebo rohovky člověka dovede vyřadit i na několik dnů. Nenechte si zkazit dovolenou a zabalte si tyto nezbytnosti.

1) Sluneční brýle

Ačkoli jsou na dovolené nezbytností, často se stává, že si je lidé do kufru záměrně nebalí. Nový kousek si totiž chtějí pořídit až na místě, ale často se zaměřují spíš na vzhled než na kvalitu UV filtru. Ten je přitom ze zdravotního hlediska zásadní a nezávisí na tom, jak tmavé čočky jsou.

"UV filtr nesouvisí s barvou brýlových čoček. I čiré sluneční brýle mohou zrak před škodlivým slunečním zářením dostatečně chránit. Naopak byť tmavá, ale nekvalitní skla bez dostatečného filtru mohou očím ublížit," upozorňuje oční lékař MUDr. Pavel Stodůlka. "Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic a do očí tak, nejsou-li chráněny UV filtrem, proniká více škodlivých paprsků, které mohou vést až k poškození zraku. Dlouhodobé vystavení očí intenzivním slunečním paprskům může vést ke vzniku šedého zákalu a ve výjimečných případech i nebezpečnému poškození sítnice. Může být příčinou také vzniku rakoviny kůže očních víček nebo spojivky."

2) Kontaktní čočky

Každý třetí Čech se zrakovou vadou nosí kontaktní čočky. Během léta však ty obyčejné nemusí stačit. Oftalmolog upozorňuje na to, že by lidé měli upřednostnit čočky s UV filtrem a do vody ideálně vzít spíš ty jednorázové, popřípadě si i tam chránit zrak slunečními brýlemi.

"Ve vodě se může pod kontaktní čočku dostat virová či bakteriální infekce," upozorňuje lékař. "Po koupání s kontaktními čočkami je doporučujeme vyhodit. Pokud člověk déle plave s hlavou nad hladinou, je lepší nasadit si sluneční brýle, protože od vodní hladiny se odráží do obličeje a očí více slunečního světla."

3) Potápěčské brýle

Potápění bez speciálních brýlí se dovede krutě vymstít: může vést k podráždění a začervenání očí, v horších případech zánětu spojivky nebo dokonce rohovky. Vyplatí se proto být obezřetný.

"Otevírat oči pod vodou bez ochranných brýlí na chvíli ničemu nevadí, pokud není voda znečištěná a potápěč má oči zdravé," konstatuje Stodůlka. "Delší styk otevřených očí s vodou už ale může způsobit podráždění očí a následné potíže. U očí trpících podrážděním, alergií nebo nějakým jiným očním onemocněním se jejich otevírání bez ochranných brýlí pod vodou nedoporučuje vůbec."

4) Umělé slzy

Na dovolené se běžně pohybujeme v klimatizovaném prostředí, ať už jde o dopravní prostředky, hotely, restaurace nebo obchody. Právě ta může být nejen pro zrak hodně škodlivá, zejména pokud není adekvátně čištěná a dezinfikovaná. Avšak i v případě, že je hygiena náležitě dodržená, hrozí nebezpečí.

"Jakýkoli proud vzduchu obecně vysušuje pokožku a způsobuje pálení očí," upozorňuje Stodůlka. "Důležité je oči pravidelně hydratovat ještě předtím, než člověk příznaky suchosti očí pocítí. Aplikace umělých slz bez konzervačních látek může nepříjemným projevům předejít nebo očím ulevit. Umělé slzy jsou zároveň dobrým pomocníkem, pokud se do oka dostane nějaká nečistota, ve většině případů je z oka jednoduše vyplaví. Použít umělé slzy je vhodné i po koupání, oko omyjí, zbaví ho případných nečistot a zároveň zklidní."

5) Kapky do očí

Exotické země přináší nádherné zážitky, ovšem i nebezpečí. Také místní voda, dokonce i v hotelových koupelnách, s sebou nese rizika. Zatímco si cestovatelé dávají pozor u její konzumace, už méně na to myslí během hygieny.

"Voda, především v exotických destinacích, může obsahovat bakterie, které zejména očím nedělají dobře a mohou být příčinou nepříjemných zánětů," konstatuje doktor a doporučuje řešení. "Proto je dobré po ranní i večerní hygieně do očí nakapat antibakteriální kapky, které riziko případného zánětu sníží."

6) Léky na alergie

Lékárnička na dovolenou by vedle léků proti bolesti, horečce a průjmovým onemocněním měla obsahovat i léky proti alergiím. Ať už jimi trpíte, nebo ne, neznámé prostředí může obsahovat alergeny, které se v Česku nevyskytují. Oko na ně může reagovat svěděním, slzením nebo zarudnutím.

"Důležité je zamezit kontaktu očí s alergenem. Například při alergii na pyl mohou pomoci sluneční brýle, které udrží alespoň část alergenu mimo oči. Je dobré podrážděné oči vypláchnout studenou vodou. Akutní příznaky pomohou zmírnit oční kapky s obsahem antihistaminik a látek, které snižují zarudnutí a otok. Na oteklá víčka příznivě působí studený obklad nebo chladivá gelová oční

maska," radí doktor.