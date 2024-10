Těžké vstávání, a v zimě to jde ještě hůř. Jak se po ránu dostat snadněji z postele?

Ranní ptáče dál doskáče. Pokud jste ale spíš noční sova nebo pouze permanentně vyčerpaný holub, z tohoto rčení nemáte největší radost. Skutečnost, že se nám v zimě z postele úplně nechce, je zcela přirozená: koneckonců souvisí zejména s naším cirkadiánním rytmem, což je v podstatě biologický denní rytmus našeho těla. Ten se odvíjí od přirozeného světla a jeho absence.

Moderní životní styl ovšem ne vždy na tyto přírodní rytmy bere ohledy. Většina z nás musí vstávat do práce poměrně brzy ráno, když je pořád ještě tma. Brzké vstávání, i když úplně nemusíte, má navíc další výhody: zvyšuje produktivitu, zlepšuje fyzické i psychické zdraví a napomáhá k lepšímu životnímu stylu. Jak na to?

1. Vytvořte si ranní rutinu, na kterou se můžete těšit. Dodejte svým ránům jiskru a zařaďte do nich svůj oblíbený rituál: vychutnejte si šálek kávy nebo čaje, pročtěte si kousek z knížky nebo si jděte zaběhat. Zkrátka si udělejte chvilku pro sebe, která bude pro vás dostatečně motivační, abyste kvůli ní vstala z postele.

2. Patříte k lidem, kteří nepotřebují ke spánku tmu jako v pytli? Dopřejte si ke vstávání aspoň paprsek světla: nechte si závěsy trošku odhrnuté, aby vám ranní slunce aktivovalo vaše vnitřní hodiny a dalo přirozený signál, že je čas vstávat.

3. Fyzický pohyb hned na začátku dne rozproudí krev a adekvátně vás nastartuje. Nemusíte hned vyběhnout na několikakilometrové kolečko. Pamatujete si ranní rozcvičky z rádia? I pár minut strečinku nebo jogínský pozdrav slunci může udělat malé zázraky a krásně vás probudit.

4. Optimalizujte svůj spánek. Ne každý má doma dokonale zatemněnou místnost v ideální teplotě, ve které se usíná samo - ale téměř pokaždé se s tím dá něco dělat. Výrazně pomoct může maska na spaní i špunty do uší.

5. S předchozím bodem úzce souvisí i ten další: světlo v noci omezte. Včasné vstávání totiž s sebou nese tu daň, že do postele budete muset chodit o něco dřív a pořádně se během noci vyspat. Proto žádné ponocování ani nekonečné zírání do obrazovek telefonu, počítače nebo tabletu! Minimálně půlhodinu předtím, než půjdete do postele, byste tato zařízení měla odložit, aby si vaše tělo pořádně odpočalo.

6. Nečekejte zázraky ze dne na den. Posouvejte svůj čas vstávání postupně, aby mělo tělo čas si na tuto novou rutinu zvyknout. Vytvoření zdravé spánkové rutiny chce také svůj čas, a i když uděláte všechno dle návodu, někdy prostě budete mít problém usnout a jindy se zase během noci budete převalovat.

7. Pomozte si chytrými technologiemi. Moderní doba přináší i mnohé vymoženosti - k usnutí mnohým lidem pomáhají přístroje na bílý šum, k dispozici jsou ovšem i chytré budíky, které umí víc než jen zazvonit v daný čas. Probouzí vás totiž samotné, postupně zesilující světlo. Nastavit si můžete obvykle jeho barvu i jas; některé přístroje navíc nabízejí i zvuky z přírody nebo nastavení vlastní hudby.