Proč by v jídelníčku neměl chybět květák?

Tato brukvovitá zelenina byla poměrně dlouho opomíjena. Není divu, způsob přípravy květáku ve školní jídelně ke konzumaci příliš nelákal. Přitom v době, kdy česká propagátorka vaření Marie Janků-Sandtnerová připravovala svou první kuchařku, byl na jídelní stůl servírován pravidelně. Přidejte se k velké květákové rehabilitaci!

Pryč s rakovinou

Je-li vaším cílem primárně žít zdravě a nějaké retro je vám zcela ukradené, zbystřete. Květák patří na váš stůl. Britští vědci v časopise British Journal of Cancer publikovali studii, ve které referují o protirakovinných účincích látky indol-3-karbinolu, kterou květák obsahuje. Výzkum prokázal, že konzumace květáku může ovlivnit geny rakoviny.

Při dalších pokusech se zjistilo, že látka sulforan, kterou obsahují rostliny z čeledi brukvovitých (kromě květáku i brokolice, kapusta nebo zelí), brzdila růst buněk rakoviny plic a zpomalovala i růst nádorů prostaty. U starších žen, které konzumovaly více brukvovité zeleniny, se také snížilo riziko kloubních zánětů.

Studnice vitamínů

Květák je navíc skvělým zdrojem vlákniny, vitamínů C, B6, B12, E, obsahuje minerály (vápník, draslík, mangan) a nechybí v něm ani antioxidanty, které chrání tělo před volnými radikály. Má protizánětlivé účinky a navíc prospívá i zdraví srdce a cév.

Oceníte i to, že sám o sobě nemá prakticky žádné kalorie, neobsahuje tuky. Směle ho můžeme označit za superpotravinu, která by ve vašem jídelníčku neměla chybět.

Podoby květáku na stole

V Česku je nejoblíbenějším způsobem přípravy květáku smažení, čímž se ale vytrácí ta jeho "zdravost" a navíc roste jeho kaloričnost. Podoba květáku jako mozečku pro změnu neláká z estetického hlediska. Dejte spíše přednost dušení a jeho servírování s různými omáčkami a dipy. A věřte, pochutnají si na něm i teenageři, kteří jinak rodinné večeře sabotují. Květák v této úpravě je totiž cool.

Zkuste i květák v této podobě:

Květákové placičky

Květákové placičky doplňte okurkovým salátem a nabídněte dětem spolu s bylinkovým dipem.

Květáková polévka

Favorizovanou úpravou je i polévka - ve variantě bez smetany, nebo se smetanou a zahuštěná. Hutná, zahuštěná polévka skvěle postačí jako večeře.

Květák si zkrátka zaslouží čestné místo v kuchyni každé chytré ženy. Má totiž, kromě všeho výše uvedeného, jedno malé, nezanedbatelné plus: Pokrmy z něj jsou snadné na přípravu a servírovat je můžete do třiceti minut. A to se počítá.