Jestli totiž něco funguje už tisíce let, bude to skutečně prověřená věc. Tuhle špičatou červenou krásku objevil Kryštof Kolumbus při jedné ze svých cest mezi domorodými Američany, kteří toto koření úspěšně používali už celé generace. Papričky jim pomáhaly při střevních potížích, bolestech zubů nebo kašli. A jestli vám tyhle zdravotní účinky ještě nestačí, zpozorněte: chilli papričky jsou navíc afrodiziakum, a dokonce pomáhají s hubnutím. Dva body k dobru, že?

Ať vyberete jakoukoliv odrůdu téhle štiplavé pochoutky, nesáhnete vedle. A pravděpodobně bude z Indie - ta jí totiž jako největší producent vyšle do světa 850 tun ročně. Chilli papričky jsou nabité vitamínem C, silným antioxidantem, který posiluje imunitu a zlepšuje vstřebávání minerálních látek. Ale hlavní blahodárná složka chilli papriček je kapsaicin. Tenhle alkaloid má na svědomí pálivou chuť a k tomu schopnost snížit možnost vzniku rakoviny. Navíc tlumí bolest při některých onemocněních - jeho pálení totiž podráždí a tělo zareaguje produkcí endorfinu.

Takže kdo by si nedal trochu chilli?

Pro trávicí trakt je chilli také nenahraditelné. Kapsaicin má antibakteriální účinky, které přispívají k likvidaci choroboplodných zárodků ve střevech a jejich protizánětlivý a prokrvující účinek má vliv na hojení a zlepšení funkce trávicího traktu. V přiměřených dávkách si v papričkách libuje kromě chuťových buněk i náš žaludek. Zvyšují totiž produkci žaludečních šťáv a žluči a tím zlepšují rozkládání a stravitelnost tučných a těžkých jídel. A jak je to s chilli papričkami a štíhlou linií?

I když nám samotné ručičku váhy dolů neposunou, jejich vliv na redukci hmotnosti je nesporný: podle odborných studií je totiž dokázáno, že lidem, kteří si do pokrmů pravidelně přidávají papričky, se zlepšuje peristaltika střev, a to vede k pravidelnému vyprazdňování a odstranění zácpy. Alkaloid kapsaicin má také dopad na tělesnou teplotu, výdej energie i pokles chuti - a to všechno nám může pomoci v boji s přebytečnými kilogramy. A rada na závěr: pokud zkusíte něco pálivého a máte pocit, že vám "shoří ústa," rozhodně to nezapíjejte. Proti pálení se doporučuje sníst nejlépe kousek pečiva nebo jogurt.