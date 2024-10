Myslete na děti včas, varuje doktorka. Je to nejlevnější prevence neplodnosti

Trend odkládat rodičovství na později si už vybírá svoji daň. Jen v Česku se s neplodností potýká už každý pátý pár, a ačkoli existují způsoby, jak "zastavit čas", finančně jsou tak náročné, že si to mnozí dovolit nemůžou. Čím později se rozhodnete, tím menší šance na zplození vlastního potomka máte. Proto čím dál víc lidí vyhledává služby reprodukční medicíny.

Ani ty ovšem nejsou všemocné, i když u nás je nabízeno poměrně široké spektrum možností léčby. Na toto téma jsme si popovídali s MUDr. Vladimírou Bernátkovou, vedoucí lékařkou a ředitelkou kliniky GENITRIX zabývající se asistovanou reprodukcí.

Se kterými problémy za vámi pacienti nejčastěji chodí?

Hlavním problémem je odkládání mateřství a rodičovství obecně, což je celosvětový trend v rozvinutých zemích. Naše pacienty můžeme rozdělit zhruba na tři skupiny - ženy, které začaly snahu o těhotenství po 35. roce věku, ženy, které jedno dítě už mají, ale nedaří se počít druhé, protože už s prvním začaly později, a třetí skupinu tvoří nové vztahy - pár má děti z předchozích vztahů, ale chtějí dítě společně.

Jak vypadá současná situace v Čechách, když přijde na řešení neplodnosti?

Česká republika má v reprodukční medicíně velkou tradici a dostupnost a kvalita péče v reprodukční medicíně je u nás velmi dobrá. Také legislativně je u nás možné například darování vajíčka nebo spermií, což zdaleka není samozřejmost ve všech zemích Evropy. Zastoupení párů, kterým se nedaří počít dítě, se ale plynule zvyšuje, toho času se bavíme asi o 20 procentech párů, které potřebují pomoc reprodukční medicíny.

V jakém věku teď lidé obvykle zakládají rodiny?

Průměrný věk prvorodičky v ČR je nyní těsně pod třicátým rokem věku. Průměrný věk našich pacientek, které se u nás léčí, je 39 let.

Existuje nějaká prevence proti neplodnosti, dá se tomu nějak předcházet?

Prevence je opravdu myslet na děti včas. Promarněná příležitost v životě ženy nebo páru je být mladý rodič. Nejedná se však jen o problém páru jako takového, ale i o celkovou celospolečenskou a světovou situaci: pokles porodů, odkládání rodičovství, situace finanční, ale i politická - nestabilní bezpečnostní situace, víra ve šťastný zítřek, podpora mladých rodin a bydlení ze strany státu. Zamrazit si vajíčka nebo i spermie je výborné rozhodnutí a jediná opravdová prevence neplodnosti, ale automaticky to neznamená jistotu těhotenství s vlastními zárodečnými buňkami v pozdějším věku. Reprodukční medicína doporučuje plánovat první těhotenství nejpozději do 32. roku věku ženy.

Jaké jsou možnosti řešení v případě, že žena "prošvihne" tikání biologických hodin?

Nejúspěšnější metodikou je mimotělní oplodnění. Snažíme se, aby se žena co nejrychleji, dokud je co nejmladší, dostala k co nejúspěšnější metodice a tou je mimotělní oplodnění, které navíc všechny příčiny neplodnosti jako nejúspěšnější metodika řeší. Jednodušší, ale také málo úspěšné metodiky, jsou podpora ovulace a nitroděložní inseminace.

Umělé oplodnění ale není levná záležitost - jaké jsou možnosti a alternativy?

Hlavní možností a alternativou je nebýt s obtížemi s otěhotněním sami, navštívit odborníka a společně situaci řešit. Doma toho moc nevymyslíte. Ale když přijdete, víte, jaká je vaše situace ohledně stavu dělohy, vaječníků, hladin hormonů, zda máte ovulaci a kdy. Jaký je počet a pohyb a vzhled spermií v případě muže. Důležité je začít komunikovat. Jakýkoliv výsledek vyšetření je velmi cenná informace a na jejím základě se může pár dále rozhodovat, jak postupovat.

Co doporučujete ženám, které chtějí mít děti, ale ještě se na to necítí, případně ještě nenašly vhodného partnera?

Pro tyto ženy je vhodná metodika zamražení vlastních vajíček. Ale možná, kdyby byly opravdu důrazně informovány, že těhotenství není samozřejmost, chovaly by se a rozhodovaly by se jinak a přehodnotily by priority. Znovu opakuji, že ani studium, ani cestování, ani jiné aktivity, kterých má dnes mladá generace k dispozici mnoho, nejsou vázané na věk. Rodičovství ano.

Co se v oblasti řešení neplodnosti často opomíjí, nebo dokonce tabuizuje?

Právě ten čas a aktivita páru situaci řešit. Nejde jen o to rozhodnutí - chci začít něco dělat. Jako když stavíte dům - až v průběhu toho procesu se dozvídáte nové skutečnosti a podle toho se rozhodujete. Nedoporučuji dopředu sám vymýšlet algoritmy, a když se stane to, udělám ono. Na většinu situací nemusí vůbec dojít. Důležitá je komunikace a začít situaci řešit. A rozhodovat se podle aktuální situace, stavu, výsledků vyšetření.

Jak vnímáte své pacienty? Vzpomenete si na příběh, který vám uvízl v paměti?

Všechny páry, které se rozhodly pro střádání embryí, zaslouží velký obdiv za vytrvalost, odhodlání a také psychickou odolnost. Léčba neplodnosti je velmi náročná po všech stránkách - emočně, fyzicky, finančně. Cílem nás zdravotníků je poskytnout podporu po všech stránkách - aby léčba probíhala hladce, bezpečně, aby komunikace byla jednoduchá a rychlá. Střádání embryí je metodika, která se doporučuje ženám s vyšším věkem, anamnézou potratů a nízkou zásobou vajíček - cílem je nasbírat co nejrychleji co největší počet kvalitních embryí, dokud je žena co nejmladší.

A pak je tady ještě historka s párem, který přišel poprvé. Z jednoho folikulu u partnerky s velmi nízkou zásobou vajíček jsme získali jedno vajíčko schopné oplodnění. Pán ale odevzdal spermie do sáčku místo kelímku, který byl v tom sáčku - takže jsme ulovili spermii ze sáčku, oplodnili vajíčko a dnes jsou spokojenými rodiči.

Náš obor je velmi dynamický, stále se rozvíjející a krásný - pomáháme párům v tom velmi důležitém a to je mít děti. V Česku je často na tuto léčbu nahlíženo jako na byznys. Ale opak je pravdou. Pojďte se dívat na reprodukční medicínu jako na naše "rodinné stříbro" - žijeme v dobré době (co se stavu medicíny týče), v dobré zemi (vysoká úroveň zdravotnictví, vysoká úhrada léčby ze strany pojišťoven), kde má léčba neplodnosti velkou tradici a vysokou úroveň.