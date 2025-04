Kdy je nejlepší čas na kávu? Odpověď vás možná překvapí

Káva neobsahuje jen kofein, který nás probere. Najdeme v ní i prospěšné antioxidanty, které mohou přispět k ochraně před některými nemocemi. Podle dietologů může mírná konzumace kávy (do tří šálků denně) snižovat riziko vzniku cukrovky 2. typu, kardiovaskulárních chorob, některých typů rakoviny i Parkinsonovy choroby.

Navíc káva může zlepšit sportovní výkonnost, podporovat kognitivní funkce a zvýšit schopnost soustředění se. Studie také ukazují, že nižší dávky kávy pozitivně ovlivňují náladu a snižují symptomy deprese a úzkosti. Káva obsahuje také živiny, jako je draslík, niacin a hořčík, které celkově prospívají zdraví.

Kdy je nejlepší čas na kávu?

Vyvstává proto otázka, kdy si lahodný černý mok dopřát, aby přinesla avizované zdravotní i sportovní výhody. Na to je jednoduchá odpověď: Záleží jen a jen na vaší osobní potřebě. Neexistuje žádný nejlepší čas. Jen si zapamatujte: Káva dosahuje maximálního účinku přibližně 60 minut po vypití, takže načasování její konzumace záleží na tom, kdy potřebujete její účinky cítit.

Dejte si však pozor na některé faktory. Například pití kávy na prázdný žaludek způsobuje u některých lidí zažívací potíže. A pokud pijete kávu příliš pozdě odpoledne nebo večer, může narušit váš spánek. Doporučuje se proto vyhnout se popíjení kávy v pozdních odpoledních hodinách, aby kofein neovlivňoval váš spánkový režim.

Kolik kávy je příliš mnoho?

Ačkoliv neexistuje nejlepší čas pro pití kávy, existuje doporučený limit jejího příjmu. Většina dospělých by neměla pozřít více než 400 miligramů kofeinu denně, což odpovídá zhruba třem až pěti šálkům kávy. U těhotných žen se doporučuje maximálně 200 miligramů.

Příliš vysoký příjem kofeinu může vést k rychlejšímu srdečnímu tepu, úzkosti a problémům se spánkem. Je důležité sledovat nejen množství vypité kávy, ale také konzumaci dalších nápojů, které obsahují kofein - jako jsou energetické nápoje nebo některé druhy čajů.

Pomáhá káva při hubnutí?

Někteří lidé tvrdí, že káva pomáhá při hubnutí a zrychluje metabolismus. Podle výzkumů káva skutečně může přispět ke snížení tělesného tuku a hmotnosti, pokud je však součástí zdravé stravy. Kávová zrna obsahují antioxidanty, které mohou podporovat metabolismus. Důležité je však dbát na to, co do kávy přidáváte - příliš mnoho cukru nebo smetany tyto přínosy eliminuje.

Jak zvýšit energii bez zvyšování příjmu kofeinu?

Pokud se cítíte unavení a chcete se vyhnout kofeinu, je nejdůležitější zajistit si dostatečnou délku spánku. Dospělí by měli spát minimálně sedm hodin denně. Ke zvýšení energie přispívá také pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava, ve které nechybí celozrnné potraviny, bílkoviny a zdravé tuky. Omezte také stres. Meditujte, cvičte dechová cvičení nebo si jděte popovídat s přáteli.