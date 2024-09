Investice do úsměvu se vyplatí

Obecně platí, že ženy se potýkají s trochu jinými problémy v dutině ústní než muži. Ideální je, a mělo by být pravidlem, aby pro dokonalý vzhled každá žena navštěvovala nejen stomatologa, ale také zubní hygienistku. Dvakrát ročně. Sníží se tak kazivost zubů až o osmdesát procent. Navíc myslet si, že drobné nešvary jako pití sladkých limonád brčkem, alkohol, cigarety a další vašemu hollywoodskému úsměvu neškodí, není tak úplně pravda.

Drobné nedostatky prozradí na první pohled, že se o své zuby nestaráte. Opravdu nejsou vaším problémem? Češi ve srovnání s evropskými zeměmi statisticky pokulhávají v návštěvách dentální hygieny. Dentisté bijí na poplach, protože tvrdí, že málokdo se k nim vydá na kontrolu dvakrát ročně. Přibližně necelá polovina pacientů chodí na prohlídku jednou za rok - a zbytek? Teprve když je něco bolí.

Navíc v té době nevyhledávají svého stálého zubního lékaře, ale lékaře zubní pohotovosti, který bolavý chrup ošetří, ale dále nepracuje na tom, aby vypadal krásně. Nemyslíme si, že zrovna vy patříte mezi poslední jmenovanou skupinu, přesto je na místě připomenout si několik zajímavých faktů.

Zkažené zuby

Neumíte se o své zuby starat. Možná si je pravidelně čistíte, ale nevíte jak, na to. Povlak u dásní, žluté až černé barvy, ve vnitřní či vnější části zubu způsobuje nejen zubní kaz, ale také nepříjemný dech. Myslete na to, až si budete říkat, že vás zubní hygienistka nemůže nic naučit. Nechte si během konzultace u ní poradit, jaké potraviny jsou pro vás vhodné, i důkladnou techniku čištění zubů. Jestliže jste stav svého chrupu zanedbávala dlouhodobě, připravte se ovšem na to, že vás cesta k hollywoodskému úsměvu bude stát pořádný balík. Pojišťovny totiž hradí jen některé zákroky.

Parodontitida

Tady je problém vážnější. Jde o zánět závěsného aparátu na zuby, dásně. Příčinou jsou mikroorganismy a jejich množení v dutině ústní, které podporuje vznik plaku a zubního kamene. To vede k uvolnění zubu z dásně, viklavosti a vypadnutí zubu. Pokud paradontitidou trpíte, jsou vaše dásně citlivé, krvácejí, odhalují se zubní krčky. Kuřáci trpí touto diagnózou až sedmkrát častěji než nekuřáci. Je to i váš problém? Správná péče může celý proces zpomalit nebo zastavit. Objednejte se na zubní hygienu a máte z poloviny vyhráno.

Zabarvení skloviny

To může být dědičné, často je ale způsobeno přesně tím, co jíte. A pijete. Dávejte si pozor na barvící potraviny, kterými jsou červené víno, řepa, káva - a samozřejmě kouření. Svrchní vrstva zubu, tedy zubovina se v průběhu let mění a stopy na ní zanechává vše, co v průběhu let zkonzumujete. Navíc: zažloutlá barva zuboviny může přidat až pět let. A to vážně nechcete.

Ortodontické vady a jejich následky

Nenosila jste v dětství rovnátka a dnes je považujete za zbytečná? Omyl. Nesprávné překrývání zubů apod. mohou totiž vést k tomu, že na špatně dostupných místech se v ústech vytváří plak, který vede ke vzniku parodontitidy a nepříjemného zápachu.

Chybějící zuby

Ano, i takoví lidé chodí mezi námi. A není vůbec co dodat. Každá mezera, kterou v řadě zubů máte, signalizuje, že o sebe nedbáte, a ani luxusní kabelka vaši snahu a vzhled nezachrání. Chcete být sexy? Krásná? Vypadat přitažlivě? Na každé takové místo patří korunka, případně můstek.