Hledáte smysl života? Pomohou vám japonské přístupy, udělají vás šťastnějšími

Ikigai a kaizen, dva japonské přístupy, které vám mohou pomoci, když už nevíte kudy kam nebo si jen chcete uklidit (a uklidnit) život.

V případě filozofie označované ikigai se nejedná o žádné šamanství, ale o zodpovězení čtyř otázek - co máme rádi, v čem jsme dobří, co svět kolem nás potřebuje a co nás dokáže uživit. Právě odpovědi na ně vás mají dovést k vašemu smyslu života.

Podstatou kaizenu je zase pomalé zlepšování a postupné zavádění drobných změn vedoucích k velkému cíli. Japonské učení totiž vychází z předpokladu, že všechno se dá vždycky zlepšovat. Této filozofii propadly i některé světové značky, například jako jednu ze základních hodnot si ji vzala i například Toyota.

