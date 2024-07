6 věcí, které určitě nedělejte, pokud se spálíte

Spálená pokožka není v létě nic příjemného. Zvláště když se slunci v parných letních dnech nedá úplně vyhnout. Přečtěte si, které věci nedělat, jestli chcete, aby se pokožka zahojila co nejdříve.

Nechoďte na slunce

Jako první, co byste měli udělat se spálenou pokožkou, je nevystavovat ji znovu slunci. A to po dobu tří až sedmi dnů. Zní to jako jasná věc, ale občas je těžké tuto radu následovat. Třeba když jste si zaplatili týdenní dovolenou a spálíte se hned první den u moře. Proto buďte hlavně na začátku, kdy si vaše kůže na ostré slunce zvyká, opatrní.

Spálenou pokožku neloupejte

Je to sice lákavé, ale loupání spálené pokožky přináší více problémů než užitku. Zvyšujete tím totiž riziko infekce. Raději nechte pokožku, aby se oloupala sama přirozeně. Když si ji loupete sami, obnažujete tím novou pokožku, která na to ještě není připravená.

Vrtá vám hlavou, jak dlouho takové popálení trvá? Jemná spálenina by se měla zahojit od tří do pěti dnů, zatímco horší spáleniny mohou trvat klidně týden, plus pár dní navíc loupání pokožky.

Puchýře nechte na pokoji

Puchýře se objeví, pokud máte spáleninu druhého stupně, což znamená, že vrchní i spodní vrstva kůže jsou poškozené. Snažit se jich zbavit dříve, než se samy od sebe zahojí, zvyšuje riziko infekce.

Pokud je spálenina rozsáhlá a máte symptomy jako bolesti hlavy nebo horečku, měli byste rozhodně navštívit lékaře.

Vyhněte se dráždivým ingrediencím

Spáleniny můžete naštěstí léčit věcmi, které mnohdy najdete doma. Pro menší a středně těžké popáleniny přikládejte studené obklady a postižená místa mažte aloe vera gelem. Úlevu od bolesti mohou přinést rovněž protizánětlivé léky jako ibuprofen. Než použijete aloe vera gel, ujistěte se, že se stoprocentně jedná o výtažek z této rostliny a že neobsahuje žádná aditiva jako vůně nebo barviva, která by zbytečně dráždila pokožku.

Nekoupejte se v horké vodě

Pokud nechcete, aby váš hojící proces trval déle, zdržte se sprchování a koupání v horké vodě. Ta totiž vaši kůži vysušuje a zbavuje ji jejích přirozených olejů, a navíc může dráždit vaše popálení.

Na popálení jsou nejlepší studené sprchy a vany, které pomáhají mírnit zánět pokožky. Poté co se osprchujete, pokožku jemně otřete ručníkem a natřete hydratačním krémem.

Vyhněte se cvičení

Pokud jste spálení, vyhněte se intenzivnímu cvičení. Nejen že to může vést k přehřátí, ale pot může dráždit spálenou kůži ještě víc. Nechte pokožku nejdříve zahojit, a to minimálně dva dny předtím, než zase vyrazíte do posilovny.