Co dělat, abyste na zimu nezačala přibírat

Než spadnete do zaběhlé podzimní a zimní apatie vůči živinám na svém talíři a potažmo své figuře, přenastavte si v hlavě to, jak chcete sama k sobě přistupovat. Pokud vám vyhovovaly stravovací návyky, které do svého režimu zakomponovala v letním období, existuje nějaký důvod, proč byste je měla v zimě měnit?

Za předpokladu, že jste se díky nim cítila dobře po psychické i fyzické stránce, by se totiž neměl nabízet jediný argument pro jejich odbourávání. Pokud na celou situaci nahlédnete z druhé stránky a přestřihnete začarovaný kruh zima - přibírání na váze - léto - shazování, uděláte sama sobě tu nejlepší službu.

Více vrstev oblečení neznamená povolení pro narušení zaběhlého režimu. Naopak, měla byste toto období vnímat jako příležitost pro to, abyste se příští léto mohla ukázat ještě v lepším světle a využít nadcházející měsíce pro několik kroků vpřed, za které si budete později děkovat.

Úprava jídelníčku

Samozřejmě, že celý jídelníček nebude vypadat stoprocentně stejně jako v létě, už jen kvůli (ne)přítomnosti sezónních potravin a čerstvého ovoce a zeleniny. Nedá se taky čekat, že budete v zimě chroupat studený zeleninový salát, když vaše tělo volá po jediném - zahřát se.

Z velké části se ale složení jídelníčku může blížit základním stavebním kamenům letního režimu, alespoň co se priorit týče. Takže pusťte do jídelníčku třeba teplé saláty z luštěnin, dýňovou polévku či odlehčenou zelňačku nebo zeleninu pečenou.