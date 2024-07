Chcete zhubnout? Sezonním ovocem snadno nahradíte sladkosti

Léto je u nás přímo rájem, když přijde na čerstvou zeleninu a ovoce. Právě sladké plody jsou skvělou alternativou k přeslazeným dezertům a kalorickým sladkostem. Pokud se pokoušíte hubnout, ale máte slabost pro sladkou tečku za každým jídlem, červenec je pro vás příležitostí vylepšit svůj jídelníček. Pokud se ale klasických koláčů, dortů a zmrzlin vzdát neplánujete, zapracovat do nich snadno můžete i toto ovoce.

Borůvky

O snad nejoblíbenější ovoce není u nás v této době vůbec nouze. Borůvky obsahují nejen množství minerálů a vitamínů, jako je vápník, draslík, železo, vitaminy skupiny B, vitamin A, C a E, ale také vlákninu a třísloviny, které pomáhají trávení. Pokud máte příležitost nasbírat si lesní borůvky, rozhodně to využijte, mají výraznější chuť.

Maliny

Díky své jemné a sladké chuti maliny přímo patří do dezertů, koláčů, dortů, zmrzlin, ale dělají se z nich i džemy a marmelády. Jejich obsah cukru je přitom poměrně nízký, a tudíž je to nízkokalorické ovoce, které z 85 procent tvoří vlastně voda. Navíc obsahují vlákninu, vitaminy skupiny B a vitamin C, draslík, vápník, hořčík, mangan a železo.

Rybíz

Šťavnaté sladkokyselé bobule obsahují minimum kalorií, zato jsou bohaté na vitamin C, železo, draslík, vápník a rozpustný druh vlákniny pektin, který snižuje hladinu škodlivého cholesterolu. Nejrozšířenější je u nás černý a červený rybíz, existují ovšem i odrůdy bílé a žluté. Lze jej krásně zapracovat do ovocných salátů, dezertů, koláčů, dortů, ale hezky vynikne i v kombinaci s mléčnými výrobky, sýry nebo zvěřinou.

Ostružiny

Dalším sezonním ovocem, po kterém se vyplatí sáhnout, když chcete trošku zhubnout, jsou ostružiny. Oproti velice nízké kalorické hodnotě obsahují ale velké množství vitaminů A, B, C a E, dále draslík, vápník a hořčík a rovněž i flavonoidy, které prospívají srdci, krevnímu tlaku a vůbec imunitě. Podobně jako borůvky krásně fungují samotné syrové, ale i v ovocných salátech a mléčných výrobcích.

Broskve

Jelikož obsahují hodně vody a málo cukru, počítají se i broskve mezi nízkokalorické ovoce. Vyznačují se šťavnatostí a svěží chutí, ovšem rychle se kazí, takže je potřeba si s jejich konzumací nebo zpracováním pospíšit. Na chloupcích se snadno usazují bakterie a nečistoty, takže je potřeba je před užitím pečlivě umýt. Obsahují ale vitamin C, vitaminy skupiny B, hořčík, železo, vápník a draslík.