A na jakém místě je vaše zdraví?

Možná, a to patříte k těm pečlivým (!) se vydáte jednou za rok na gynekologii (pokud tedy neužíváte antikoncepci, to vás to sem možná vyžene častěji) a dvakrát ročně k zubaři. Ostatně sem musíte s těmi dětmi a rodinný zubař je tak značka ideál, vždyť vám tu do pusy taky rychle mrkne. A co praktický lékař? Ano, to je ten, co vám naposledy před rokem předepsal antibiotika, když jste už nemohla polknout a tři dny měla skoro čtyřicítky. Pak to už totiž nějaký ten multivitamínový rychlozázrak z lékárny nespravil.

Čím to, že u dětí řešíte kažkou rýmičku a počítáte pravděpodobnost, s jakou se dříve či později objeví alergie, když ji má někdo v rodině? A sama u sebe si třeba vůbec nenajdete čas uvědomit si, že každý čtvrtý dospělý má vysoký krevní tlak nebo cholesterol? Že stres a fakt, že si oběd "vychutnáte" během deseti minut, protože letíte na poradu nebo vyzvednout dítě na kroužek, je živná půda třeba pro žaludeční vředy?

Preventivní prohlídku u praktika byste měla absolvovat jednou za dva roky. Změří vás tu od hlavy k patě, udělají krevní testy. A můžete tak včas zjistit, jestli vám hrozí třeba infarkt. Budete mít čas změnit životní styl a třeba začít včas s užíváním léků: "Podobné je to s vyšetřením cukru," říká praktický lékař Ivo Procházka. "Diabetem trpí téměř 10% populace a časný záchyt, léčba, ale i stanovení účinných režimových opatření je jedinou cestou jak minimalizovat následky diabetu na zdraví pacienta a významně tak prodloužit jeho život."

Zkuste si totiž představit, jak to dokonale opečované zdravé dítě vedete do tanečních a sama se tu pak budete zadýchávat nebo schovávat kompresní punčochy, co vaše křečové žíly drží v použitelném stavu.

Čas, strávený u lékaře, není ten ztracený, je to investice do zdraví. Třeba se umíte donutit a obden vyrazit do posilovny. Léto bez návštěvy pedikérky si také neumíte představit, vždyť ty nové sandálky si přece zaslouží krásně opečované nohy. Kadeřnice? Must-have, přece nebudete chodit s odrosty? Viditelné zásahy do vzhledu jsou pro většinu z nás automatickou nutností. Prevence je ale tak neosahatelný pojem. Vždycky se bude na vašem to-do listu krčit spíše na těmi, co nesnesou odklad, protože jsou jednoduše všem víc na očích. Aspoň prozatím.

"Účast pacientů na preventivních vyšetřeních je nedostačená," zdůrazňuje Ivo Procházka. "Nízká účast v preventivních onkologických programech se významně nezvýšila ani po individuálním upozornění pacientů dopisem ze strany jejich zdravotní pojišťovny. Mnohem důležitější než rozšiřovat náplň preventivních programů je v současné době klást důraz na aktivní provádění preventivních prohlídek v zákonem stanoveném rozsahu a lhůtách. A osobně bych rozhodně nezavrhoval i nějaká "represivní" opatření u pacientů, kteří preventivní vyšetření ignorují stejně tak pokud se preventivně nechovají," doplňuje lékař.

Že totiž třeba vaše maminka zemřela na rakovinu by pro vás mělo být varovné znamení a zdvižený prst. Genetika je neúprosná a během rozhovoru s lékařem to poznáte. Na některé věci se ptá přímo podle vyhlášky, jiné byste měla říkat sama. Co se děje v rodině, mezi příbuznými. Co by měl asi vědět. Aby se to, o čem se nám nechce přemýšlet, dalo zjistit včas. Čas je totiž proti nám. Nechat ho plynout, věnovat cele péči o děti, servisu domácnosti, práci..to může znamenat něco zanedbat. Něco, co může mít třeba i fatální následky.

Zdraví máme všichni jen jedno. Starat se o něj je povinnost. A netýká se to jen dětí a upozornění partnera, že by měl jít raději na testy kvůli prostatě. Víte přece, jak je to v letadle: nejprve nasadit kyslíkovou masku sobě, a pak teprve pomoci ostatním!