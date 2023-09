Zdraví nosních mandlí u nejmenších dětí ovlivňuje i psychika

Zvětšené nosní mandle mohou dětem způsobovat opakující se infekce dýchacích cest, zvýšenou únavu, problémy s řečí apod. Příčin vzniku tohoto onemocnění může být hned několik. Jednou z těch často opomíjených je souvislost s dětskou psychikou. Je tedy dobré k léčbě přistupovat komplexně.



Jaké jsou příznaky zvětšených nosních mandlí

Mezi příznaky patří časté infekce dýchacích cest, chrápání, problémy s dýcháním nosem, záněty hltanu, uší, průdušek, dávivý kašel, zvýšená únava a ospalost, problémy s řečí, jako je chrapot, nebo zhoršený čich a chuť. Potíží může být celá řada a je dobré věnovat jim pozornost.



Velkou roli může hrát i psychika

Zvětšené nosní mandle u dětí mohou být i psychosomatického původu. O této spojitosti se mezi lidmi moc neví, ale může být opravdu jednou z příčin zvětšených nosních mandlí u dětí. Týká se to zejména citlivějších dětí, které jsou hodně navázané na maminku a na které může mít vliv třeba nástup do školky a s tím související pocit napětí, méněcennosti, nebo i to, že dítě může vnímat frustraci a vyčerpání matky apod. Snažte se tedy zamyslet nad tím, co můžete v tomto ohledu změnit a zlepšit.

Klasická medicína a její přístup k léčbě

Klasická medicína se zaměřuje především na diagnostiku a léčbu problémů s nosními mandlemi pomocí různých léků, například antibiotik, kortikosteroidů nebo antihistaminik a často sahá i k operativnímu řešení. Mgr. Pavla Horáková říká: "Základem prevence je posilovat imunitu a například již od srpna nasadit vitamíny, minerály a látky, které podporují přirozenou imunitu. Patří mezi ně vitamín D, vitamín C, echinacea, hlíva, reishi, selen, zinek, kolostrum či homeopatický lék Oscillococcinum. Ideální je podpora imunity až do konce března. Výtečná je i mořská sůl do nosu ve spreji, vyplachování nosu speciální nosní konvičkou či používání inhalátorů například s Vincentkou apod.



Celostní medicína a dětské nosní mandle

Pokud stále váháte, jestli nosní mandle nechat odstranit a už jste vyčerpali možnosti klasické medicíny, pak je možné vyzkoušet možnosti, které nabízí celostní medicína. Ta se zaměřuje na léčbu celého organismu a na to, jak jednotlivé části těla ovlivňují celkové zdraví. Z pohledu celostní medicíny jsou problémy s nosními mandlemi často způsobeny špatným životním stylem, včetně nezdravé stravy, nedostatku spánku a již zmíněného stresu.



Alternativní přístup může přinést změnu

"Pomocnou ruku vám může v tomto případě nabídnout i čínská medicína a celostní medicína, která se primárně zabývá příčinami", říká PharmDr. Kamila Horníčková a dále dodává: "Jak už bylo řečeno výše, základem je vždy prevence v podobě vitamínů a důraz na zdravé zažívání. K odlehčení je dobré na nějakou dobu zkusit ze stravy vyřadit mléčné výrobky a lepek, zaměřit se na kvalitní domácí stravu, kde jsou velmi prospěšné kvalitní vývary z masa a kostí. Doplnit můžeme jídelníček o dobrá probiotika, hlívou ústřičnou a vitamíny z přírodních zdrojů jako je šípek, acerola, camu camu. Doporučit mohu i čaje. Pro děti od 3 let je vhodný heřmánkový s fenyklem, mateřídouškou i černým bezem, pro děti starší 6ti let je možné použít i v čajové směsi tymián. Za zvážení jistě stojí i homeopatika, jako například Lymphomyosot, Baryta carbonica, Calcarea carbonica, Agraphis nutans, Thuya occidentalis, Kalium muriaticum aj. Konkrétní homeopatikum vám vždy doporučí váš homeopat na základě osobní konzultace".