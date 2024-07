Zavařování je snadné: máme pro vás tipy, jak začít

Nejenže tak využijete všechno čerstvé ovoce a zeleninu, které dozrává téměř současně, ale také si připravíte zásoby na zimu z těch nejlepších surovin. A nebojte se, i když jste úplní začátečníci, s našimi radami to zvládnete hravě.

Veronika Gruntová, která stojí za projektem Máma z gruntu, je velkou zastánkyní vlastního zpracování úrody. "Zavařování? Rozhodně stojí za to," tvrdí Veronika. "Podívejte se, kolik stojí sklenice marmelády, kompot nebo třeba znojemské okurky v obchodě. Zavařování má jednu obrovskou výhodu - víte, co si do sklenice dáte. Víte, že zelenina byla kvalitní domácí nebo od českých farmářů, kolik jste přidali soli nebo jaký jste použili ocet, který chuť nálevu taky výrazně ovlivňuje."

Pokud jste již zkušení v zavařování, víte, že jde především o pečlivost, čistotu a někdy i nápady na změnu. Pro nové videorecepty, inspiraci a tipy na zavařování si můžete zajít přímo k Veronice na web Zavařujeme s Mámou z gruntu.

Pokud jste začátečníci, máme pro vás několik rad. Stačí je dodržovat a slibujeme, že se vám zavařování podaří i na poprvé.

Čisté sklenice a víčka zajistí trvanlivost

Při zavařování je klíčové udržovat čistotu. Marmelády, čatní, kompoty, čalamády a všechny ostatní zavařeniny jsou náchylné na plísně. Jakmile se do sklenic dostanou nečistoty, může se na povrchu džemu objevit plíseň. Proto je důležité sklenice, víčka i nástroje pečlivě sterilovat v troubě, v myčce nebo alespoň v horké vodě.

Zelenina a ovoce musí být v nejlepší kondici

Do džemů ani čalamád nepatří zelenina potlučená, mírně nahnilá, povadlá ani jinak poškozená. Jeden špatný kousek vám může zkazit celou várku. Proto vybírejte ovoce a zeleninu dobře zralé, pro zavařování raději pevnější a bez výrazných vad.

Ocet pro zavařování dobře vybírejte

Při zavařování a nakládání zeleniny může být problémem nevhodný nálev. Pokud se těšíte na křupavé okurky, ale ze sklenice vytáhnete rozměklé, šedé a chuťově úplně jiné, než jste byli zvyklí, může být problém v levném octu. Doporučujeme proto používat ocet kvalitní, s tradiční recepturou, která obsahuje voňavý estragon a karamel, který chuť nálevu výrazně ovlivňuje.

Připravte si všechno dopředu

Před zavařováním si pečlivě projděte recepty a ujistěte se, že máte všechny suroviny po ruce včetně koření, soli, cukru a dalších důležitých přísad. Kromě nich si připravte také čisté sklenice s víčky, naběračku nebo vařečku (raději plastovou než dřevěnou) a pořiďte si zavařovací hrnec.

Dodržujte pečlivě postup

U řady opravdu dobrých receptů na zavařování zeleniny, hříbků, okurek nebo třeba masa je důležité přesně dodržet nejen poměry ingrediencí a postup přípravy, ale také dobu zavařování. U marmelád a džemů může být delší, ale u zavařených a nakládaných okurek nebo kompotů je potřeba čas dodržet, aby ovoce a zelenina zůstaly křupavé a nerozvařily se.

Zavařování zeleniny je nejen návratem k tradicím, ale také způsobem, jak v zimě ušetřit spoustu peněz při nákupech, a přitom jíst kvalitní potraviny. Uvidíte, že vás zavařování chytne, ostatně podrobné videorecepty vám to usnadní. Vyzkoušejte si třeba pikantní křupavou mrkvičku, božskou cuketovou omáčku, domácí kečup, červenou řepu s křenem nebo plněné papriky, které pro vás Veronika Gruntová chystá na stránce Zavařujeme s Mámou z gruntu. Pohled na spíž plnou dobrot a jejich svěží chuť vás určitě potěší nejen v zimě.