Létat začala už v osmi. Nejmladší pilotka obletěla svět v česko-slovenském letounu

Belgicko-britská letkyně Zara Rutherfordová se narodila do rodiny profesionálního pilota a rekreační pilotky. Letadlo řídila poprvé už v osmi letech a o sedm let později už absolvovala letecké zkoušky. "Létání mi dává obrovský pocit svobody, nezávislosti a dobrodružství. Každý výlet je jiný," říká Rutherfordová, která se stala nejmladší ženou, jež sama obletěla svět, a nejmladším pilotem a pilotkou, která trasu přeletěla v ultralehkém letadle.

Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsala 20. ledna, kdy přistála po více než šestiměsíční cestě zpět v Belgii. Za tu dobu udělala více než 60 zastávek napříč pěti kontinenty. Po přistání se zabalila do britské a belgické vlajky se slovy: "Je to prostě šílené. Ještě si to celé neuvědomuju."

Trasa vedla z Belgie přes Atlantik a Grónsko přes Kanadu do Jižní Ameriky. Poté zpět na Aljašku, do Ruska, Indonésie a do Evropy. V polovině ledna přistála také na letišti v českém Benešově.

"Byla to velmi náročná, ale úžasná cesta," svěřuje se mladá žena, která musela kvůli špatnému počasí zůstat měsíc na Aljašce a měsíc v Rusku. "V Rusku to bylo zajímavé, protože jsem vůbec neměla připojení k wi-fi. Hodně jsem odpočívala, dívala se na ruskou televizi, které jsem vůbec nerozuměla, četla si a vařila," popisuje pilotka, jež si pro svou cestu zvolila česko-slovenský ultralehký letoun Shark.

Svou cestou a zápisem do Guinnessovy knihy rekordů chce mimo jiné upozornit na genderovou propast ve vědě, technologiích, inženýrství a matematice. Podotýká, že v počítačové vědě figuruje jen 15 procent žen a v komerčním letectví pouhých pět procent.

"Ve skutečnosti je to propast ve snech. Ty se formují už od našeho dětství prostřednictvím pohádek, hraček a vzorů v okolí. Zatímco se chlapci skrze filmy a další zdroje učí, že mohou být vědci, astronauti a prezidenti, dívky jsou ve většině případů povzbuzovány k tomu, aby byly hezké, hodné, milé a nápomocné. Svým letem chci mladým dívkám ukázat, že mohou být drzé, ambiciózní a plnit si své sny," přeje si Rutherfordová.

Zároveň přiznává, že sama naráží na genderové předsudky. "Na TikToku jsem se svěřila s tím, že jsem během letu udělala jednu malou, hloupou chybu. Chtěla jsem tím ukázat, že dělat chyby je normální a že se to při létání stane každému. Komentáře pod příspěvkem mě ale velmi zaskočily. Někteří lidé argumentovali, že to je přesně ten důvod, proč by ženy neměly létat," stěžuje si mladá pilotka. "Je to velmi paradoxní. Když se mi něco povede, ostatní přičítají úspěch mě, jako Zaře. Pokud ale udělám nějaký přešlap, automaticky je aplikován na všechny ženy. Z toho důvodu už nechci o podobných situacích mluvit," podotkla.

Rutherfordová ukončila studium na střední škole a chce pokračovat ve studiu počítačového inženýrství na univerzitě. Kromě touhy obletět svět má od mládí ještě další sen - stát se astronautkou. Mladá žena nicméně říká, že i když jí cesta kolem světa dodala sebevědomí, nevidí takovou výpravu jako něco většího či důležitějšího, než je výlet do její oblíbené pekárny. "Jsem stále vděčná za malé, obyčejné věci. Během těchto šesti měsíců jsem asi nejvíce šťastná za lidi, které jsem potkala a kteří mi vždy, kdy jsem potřebovala, pomohli," říká devatenáctiletá pilotka.

Nejmladší ženou, která doposud obletěla svět, byla třicetiletá Američanka Shaesta Waizová, mužem osmnáctiletý Brit Travis Ludlow.

