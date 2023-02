Začněte den s úsměvem a připravte si zdravou a veselou snídani

Řada vědců se shoduje na tom, že je ideální, pokud svůj den zahájíte snídaní s vysokým obsahem bílkovin, jako jsou například vajíčka. Podle výzkumu, který byl publikován v Journal of the American College of Nutrition, je nejlepší, když si dáte ke snídani dvě vajíčka. Potom budete mít nejen dostatek energie, ale pomůže vám to i v případě, že se snažíte nějaké to kilo zhubnout.

Na inspiraci, jak může chutná snídaně vypadat, se podívejte do naší galerie.