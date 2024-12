Zářit jako hvězda – jak se zdá, to je krédo adventní módy za posledních několik let. Krátké dny a dlouhé noci přímo vybízejí k tomu, abychom v tomto období do svého šatníku zařadili trochu víc lesku, trochu víc třpytek, ať tím nahradíme nedostatek světla.