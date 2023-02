Čekají servis, sex a obdiv, když to nemají, jsou zlí. Proč někteří muži nenávidí ženy

"Ahoj přátelé, jsem pohodový šestačtyřicetiletý muž z Prahy, měřím 187 centimetrů. Nejsem spokojený s přístupem českých žen k partnerství a rodině. Podle statistik o manželství bych řekl, že je to přímo tragédie. Proto jsem se rozhodl, že si najdu pro vážný vztah a případné manželství ženu ze zahraničí. Píšu sem, protože se mezi vámi možná najde nějaká, která hledá totéž. Zajímaly by mě také zkušenosti mužů se ženami ze zemí, jako jsou Dominikánská republika, Thajsko, Filipíny, Madagaskar, Arménie a další."

Takový příspěvek se koncem loňského října objevil ve skupině Expats in Prague, která sdružuje cizince žijící v hlavním městě. Pro hledání vhodné ženy se ji rozhodl využít sám moderátor skupiny, který už má dost "tragického" přístupu českých žen k partnerství. Není přesně jasné, co se zde oním "nevhodným postojem" tuzemských žen myslí, ale dá se předpokládat, že stesk administrátora souvisí mimo jiné s ženskou emancipací.

Manosféra je myšlenkové podhoubí zásadně spjaté s online prostředím. Mezi hlavní témata patří přesvědčení o nadřazenosti mužů ženám, pocit, že navzdory tomu ženy vládnou sexuálnímu trhu, a stesk nad rozkladem tradičních hodnot. Manosféra se dělí na několik proudů, například na "baliče", tedy takzvané "pick up artists", kteří spolu sdílí tipy, jak ženy zmanipulovat a spolehlivě je dostat do postele. Další kategorií jsou muži, kteří na navazování vztahů s opačným pohlavím úplně rezignovali.

Nejradikálnější z nich jsou ale incelové, muži v nedobrovolném celibátu. "Navrhují třeba, aby znásilnění nebylo trestné. Je to podle nich 'narovnání' současného sexuálního trhu," zmiňuje Linda Coufal, která momentálně pracuje na výzkumu o incelském hnutí a potažmo o celé manosféře. Všechny subkultury manosféry pak spojuje takzvaná ideologie "Red Pill". "Ta hovoří o tom, že se díky feminismu projevila přirozená povaha žen, která způsobuje vznik nových nerovností," dodává.

Coufal upozorňuje na jeden paradox: "Incelové sice věří, že jsou strašně škaredí, a proto nemohou mít romantický vztah, nebo dokonce sex, zároveň jsou ale přesvědčení, že jsou ženám nadřazení. Často na jejich fórech zaznívá, že ženy ani nemají duši," říká. "Z hloubkových rozhovorů s muži, kteří mlátí své partnerky, vyplynulo, že i zde je důvodem ženská emancipace. Argumentují například tím, že žena odmlouvala. Manosféra je v podstatě online paralelou takového násilí," nabízí přirovnání.

Jako Kanye West a Andrew Tate

Podle socioložky se obtížně odhaduje, zda popularita manosféry a incelů roste, ale několik trendů tomu minimálně nasvědčuje. "Zvyšuje se frekvence teroristických útoků spojených s touto ideologií. Nyní už je to skoro jeden ročně. Zajímavé přitom je, že jsou omezené pouze na severní polokouli - USA, Kanadu, Spojené království nebo Japonsko. CIA navíc zařadila incely mezi nebezpečné skupiny. Zároveň existují významné mizogynní celebrity, třeba raper Kanye West nebo influencer Andrew Tate. Jejich persona úzce souvisí s manosférou. Mají širokou fanouškovskou základnu, což ukazuje, že tato ideologie začíná být přijímanější než dřív," vyjmenovává socioložka.

Ženu po pětadvaceti nebrat

Právě díky nedávnému dopadení a zatčení Andrewa Tatea si manosféra znovu získala pozornost některých médií. Influencer Tate, který je momentálně ve vazbě kvůli obvinění ze znásilnění a obchodu s lidmi, strávil dětství v Anglii, ale později přesídlil do Rumunska právě kvůli laxnějšímu přístupu tohoto státu ke znásilnění.

Jako mizogynní influencer dával mužům rady, jak manipulovat ženy, aby se do nich zamilovaly a později s nimi natáčely porno. Podle svých slov by nikdy nechodil se ženou starší 25 let. Zaměřoval se proto hlavně na středoškolačky, s nimiž se snažil o seznámení přes sociální sítě. Dostatečně varovné už bylo jedno z jeho nejznámějších prohlášení: "Většina problémů světa by se vyřešila, kdyby měly ženy na čele napsáno, kolik měly sexuálních partnerů". Jejich hodnota na sexuálním trhu podle něj s jejich počtem klesá.

Manosféra a její proudy Manosféra je různorodá online komunita mužů, která razí misogynní a antifeministické postoje. Spojuje je tak zvaná Red Pill ideologie , která tvrdí, že se díky emancipaci žen projevila jejich přirozená povaha a vznikají nové nerovnosti. Metafora červené pilulky odkazuje k filmu Matrix.

je různorodá online komunita mužů, která razí misogynní a antifeministické postoje. Spojuje je tak zvaná , která tvrdí, že se díky emancipaci žen projevila jejich přirozená povaha a vznikají nové nerovnosti. Metafora červené pilulky odkazuje k filmu Matrix. Manosféra se dělí na několik proudů: tak zvaní Pickup Artists spolu sdílejí tipy, jak zmanipulovat ženu a sbalit ji.

spolu sdílejí tipy, jak zmanipulovat ženu a sbalit ji. Men Going Their Own Way , je skupina, která zcela rezignovala na partnerský život.

, je skupina, která zcela rezignovala na partnerský život. Men's Rights Activists jsou přesvědčeni, že současná společnost je sexistická a nepřátelská vůči mužům.

jsou přesvědčeni, že současná společnost je sexistická a nepřátelská vůči mužům. Incelové jsou nejradikálnější, věří, že kvůli svým genetickým predispozicím nikdy nikdy nezažijí sex. Jedná se o tak zvanou Black Pill ideologii, která hlásá, že pozice na sexuálním trhu je geneticky podmíněná a že ženy si vybírají partnery jen na základě vzhledu.

Coufal upozorňuje, že online radikalizace už pravděpodobně pronikla i do Česka, protože přesahuje hranice států i jazykových skupin. Ukázkou české manosféry je například YouTube kanál Já, chlap, jehož cílem je "prostřednictvím 50 videí shromáždit ucelené informace klíčové z hlediska mužského vzdělání." Autor svůj záměr dále rozvíjí takto: "Jedná se především o mužskou životní filozofii, svádění a porozumění ženám, mužské sebevědomí a styl uvažování, to znamená něco, co by mělo být předáváno ve školách v rámci sexuální výchovy, což se však očividně neděje."

Na kanálu zveřejňuje jak videa převzatá a dabovaná, tak vlastní. Mužům radí, "jak se bavit s lidmi a se ženami", tvrdí, že "ženy chtějí rozhodné muže", ale pokládá je "jen za bonus, nikoliv nezbytnost". "Přirovnal bych to k nákupu automobilu. V autosalonu jsou v podstatě identická auta, ale jedno je základní model a druhé je vybavené s příplatky. Když na to lepší zrovna nemáte, koupíte si alespoň to základní, protože jej potřebujete. Ženy jsou v podstatě takový prémiový paket. Je fajn, když je máte, ale dá se bez nich žít velice kvalitní život," nabízí anonymní "chlap" metaforu svému bezmála tisícovému publiku odběratelů. Jeden z komentujících diváků se pod videem svěřil s tím, že by nepotřeboval děti, ale stačila by mu sloužící, loajální a oddaná žena, která mu bude poskytovat servis, sex a bude jej obdivovat.

Ideje manosféry se často setkávají také s radikálně pravicovými myšlenkami. V USA je sice toto propojení mnohem silnější, ale i v Česku existuje například Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. Spolek se na svých stránkách například hlásí k toxické maskulinitě, vysmívá se slabosti a zženštilosti. V periodikách vydávaných tímto sdružením publikuje mimo jiné senátorka Daniela Kovářová, proslulá výrokem, že "ženy jsou bestie", které si podle ní někdy mohou za znásilnění samy.

Online radikalizace je nepředvídatelná

Kromě manosféry jako takové získávají na popularitě i incelové, kteří jsou její nejradikálnější frakcí. Název tohoto hnutí se odvozuje od anglického sousloví involuntary celibate neboli nedobrovolný celibát. "U incelů je důležité, že se takto sami označují. Nálepku nedobrovolného celibátu si vzali za svou a je to pro ně důležitá součást identity. Označují tak svůj osobní problém, který díky své ideologii dokážou přetavit do politického, celospolečenského problému," vysvětluje Coufal.

Od zbytku manosféry je odlišuje přesvědčení, že pozice na sexuálním trhu je geneticky daná a nedá se změnit. "Je to velmi nihilistický přístup, který je v rozporu se zbytkem manosféry. Obsahuje přesvědčení, že nikdy nebudou spát se ženou, proto budou vždy nešťastní. Je tam velmi silná kauzální linka mezi sexem a štěstím. Většina lidí na těchto fórech je smutná a má psychické problémy. Potřebovali by si zajít na terapii, což jim tam samozřejmě nikdo nedoporučí," uvádí socioložka.

Jak píše britský deník The Independent, zatčení jednoho z představitelů manosféry, jako je Andrew Tate, tedy k řešení rozsáhlého problému nepovede. Coufal navíc dodává, že pro bezpečnostní složky je obtížné odhalit konkrétního jedince, který je již pro společnost nebezpečný. "Online radikalizace je totiž nepředvídatelná. Pachatel je navíc sám a útok organizuje doma na koleni," říká.

Východiskem však podle ní rozhodně není vinit z radikalizace manosféry feministické hnutí. "Rozhodně to souvisí s postupem feminismu, ale feminismus za to nemůže. Jedná se o problém chápání maskulinity." Feminismus se podle ní snaží způsob uvažování o podstatě maskulinity změnit . "Tak, aby tolik nezávisela na nadřazenosti nad ženami," míní.

Jednoduché řešení, jak se popasovat s rostoucí oblibou manosféry, neexistuje. "Hodně studií říká, že čím lepší mají lidé sociální zabezpečení, tím míň mají tendenci sklouzávat k radikálním ideologiím. Je to komplexní otázka, která podle mě požaduje restrukturalizaci společnosti a ekonomického systému. Aby nikomu nebylo tak těžko a tak špatně, že by to se společností vzdal," uzavírá Coufal.

