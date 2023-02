Mileniálové raději slaví Valentýna s přáteli a pečují sami o sebe, ukázala studie

Zhruba šest z deseti lidí ve věku od 15 do 40 let si myslí, že by Valentýn neměl oslavovat jen romantickou lásku, ale i přátelství a sebelásku. Přátele si přitom mileniálové a příslušníci generace Z často hledají na online seznamkách. Odhalil to nový průzkum seznamovací služby Plenty of Fish.

V posledních letech se záběr svátku zamilovaných rozšiřuje i na jiné než jen romantické formy lásky. Potvrzuje to i zmíněný průzkum mezi dvěma tisícovkami single příslušníků generace Z a mileniálů.

Hned 63 procent mladých si myslí, že by měl Valentýn oslavovat i přátelství a sebelásku. Ostatně na rande se na svatého Valentýna chystá jen 19 procent respondentů, zatímco 26 procent se na tento den hodlá věnovat péči o sebe samé.

Lidé hledají na online seznamkách i přátele

Přátelství je navíc pro mladé lidi čím dál důležitější, a to zejména po pandemii. Zmíněný průzkum rovněž zjistil, že hned 77 procent z nich zvolilo jako lék na samotu budování online přátelství. Dvě třetiny respondentů uvedly, že právě jejich online přátelé jim významně pomohli pandemické roky přečkat. Zajímavostí je, že 60 procent lidí své kamarády našlo prostřednictvím seznamovací aplikace.

Více než dvě třetiny lidí si myslí, že online seznamky se pro hledání nových přátel hodí stejně dobře jako pro pátrání po potenciálních romantických partnerech. Mladí nejčastěji vyhledávají lidi s obdobnými zájmy a koníčky a 74 procent se shodne na tom, že jde o dobře investovaný čas.

