Váš vztah se rozpadá a vy to nevidíte. Jaké jsou signály blížícího se rozchodu?

Občasné pocity nejistoty jsou součástí každého milostného vztahu. Přece jen v něm fungují dva, a když se jeden z nich rozhodne odejít, nedá se s tím moc dělat. Přiznat si ovšem to, že se blíží rozchod, je těžké - už jen z toho důvodu, že se bojíme zůstat sami.

1. Intimnosti se vytrácejí

Nejde jen o sex; i malé něžnosti co to napoví o kvalitě vašeho vztahu. Pokud součástí vaší rozlučky už není ani jen obligátní letmý polibek, nedržíte se za ruce nebo se k sobě netulíte, i to jsou znamení, že něco není v pořádku. Špatné sexuální zkušenosti jsou pak toho důsledkem - ve vztahu chybí předehra, komunikace i společný zájem. Během sexu samotného pak už jen tiše trpíte a odpočítáváte vteřiny do nevalného konce.

2. Problémy neřešíte spolu

Máte pocit, že jste mu říkala už stokrát, aby nechodil domů tak pozdě nebo že jste ho už tisíckrát žádala o pomoc v domácnosti a on pořád nic? Možná si myslíte, že mu to neříkáte dost jasně - jenže pravděpodobné je, že on zkrátka nechce nic slyšet. Komunikace musí být oboustranná a oba dva do ní musíte přispět svým dílem. Stejně jako vy říkáte, musíte i naslouchat, a stejné povinnosti má i on. Pokud jeden z vás nechce, dopadá tato povinnost na bedra jen jednoho z partnerů a o tom vztah opravdu není.

3. Připadáte si osaměle

S tím souvisí i to, že ačkoli jste zadaná, cítíte se osamělá. Ve vztahu, který vzkvétá, chce člověk obvykle dělat co nejvíce věcí spolu. Pokud ale máte tendenci se vzdalovat, toužit po tom, abyste si mohla dělat věci po svém, bez něj. Jelikož jeho přítomnost je vám v lepším případě lhostejná, v tom horším protivná, nasvědčuje to tomu, že je mezi vámi propast. Připadáte si nepochopená, uvězněná a odpojená - a je možné, že z toho viníte jej. Nejspíš i on z podobných emočních pochodů viní vás.

4. Netěšíte se, když přijde domů

Když jste spolu začínali chodit, nemohla jste se dočkat, až se vrátí z práce - teď si možná přejete, aby tam ještě zůstal. Užíváte si svou sladkou samotu, dokud můžete, jelikož v jeho přítomnosti je vám tak nepohodlně: už to samo o sobě je znamením, že vám bude lépe samotné.