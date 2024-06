Trápí vás nízké sebevědomí? Zachrání vás práce na sobě

Ženy mají sklon podceňovat svoje schopnosti. Nízké sebevědomí jim často zabraňuje žít naplno: v práci si neřeknete o povýšení ani vyšší plat, ve vztazích obecně taháte za kratší konec a celkově máte pocit, že se na sebe samotnou nemůžete spolehnout. Potěšit by vás ovšem mělo, že i na sebevědomí lze pracovat.

1) Udělejte pro sebe něco hezkého

Začít můžete zlehka: udělejte si moment pro sebe. Co by vám udělalo radost? Nemusí to být jen materiální věci, naopak. Ještě lepší je vyhledávat zážitky, které vás naplní pozitivní energií: zajít si na hodinu tance, do přírody nebo si aspoň navařit své oblíbené jídlo. Dejte si jasně najevo, že vám na sobě záleží.

2) Říkejte si milá slova

Jak se sama se sebou ve své hlavě bavíte? Jste na sebe hodná, nebo se ustavičně peskujete? Mnoho lidí si rádo říká pozitivní a povzbudivá slova do zrcadla. Pokud vám to ale připadá trapné, zkuste si kontrolní otázku: bavila byste se stejně jízlivým tónem se svou kamarádkou?

3) Neporovnávejte se s ostatními

Sociální sítě mají své výhody, ale nedá se upřít, že na mnohých lidech si idealizovaný obraz influencerů často vybírá krutou daň. Srovnáváme nesrovnatelné, jen krátké momenty z cizího života, které jsou často upravené a vyšperkované. Omezte teda svůj pobyt na sítích a účty, které vás stresují a vyvolávají ve vás pocity méněcennosti, klidně blokněte. Uleví se vám.

5) Poznejte sebe samu

Psaní deníku je účinný prostředek, jak si srovnat svůj žebříček hodnot, zamyslet se nad tím, jak na věci reagujete, co vás trápí a sužuje, i co vám naopak dělá radost. Když si dopřejete takové chvilky sama se sebou, pravděpodobně zjistíte, že jste prima člověk, se kterým je vám vlastně moc dobře.

6) Zaměřte se na pozitiva

Přijímejte komplimenty a těšte se ze svých úspěchů. Nesnižujte hodnotu toho, v čem vynikáte - úspěch, který se vám zdá malý, ať už jde o upečený koláč nebo krásně srovnané utěrky v kuchyni, je možná pro někoho jiného nedosažitelný. A své pozitivní stránky si klidně sepište. Je totiž lehké na ně zapomenout v kritických okamžicích.

7) Pečujte o sebe

Dostatek spánku, kvalitní strava, pohyb a meditace dělají zázraky. Pokud o sebe pečujete, dáváte sama sobě najevo, že za to stojíte. Navíc je fyzické zdraví s tím duševním vzájemně propojeno a jak budete na sobě pozorovat tělesné změny, je velice pravděpodobné, že se dostaví i ta duševní.